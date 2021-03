Kolejna zawodniczka opuści Start

Aliona Shupyk to druga zawodniczka Startu, która podpisała kontrakt na kolejny sezon z innym klubem. Ukraińska rozgrywająca zasili KPR Gminy Kobierzyce.

Aliona Shupyk trafiła do Elbląga z Jarosławia. W tamtejszym SPR JKS rozgrywająca była czołową szczypiornistką. Dla swojej drużyny zdobyła aż 203 bramki i w znacznym stopniu przyczyniła się do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej. Do Startu trafiła w sezonie 2019/2020 i tu również była podstawową rozgrywającą. W pierwszym sezonie w Elblągu rzuciła 110 bramek. Wynik ten mógłby być dużo lepszy, jednak z powodu kontuzji nie mogła zagrać we wszystkich meczach. Ukrainka została doceniona przez kibiców i w kwietniu 2020 roku zdobyła Gladiatora w kategorii "Wybór sezonu'", pokonując Magdę Balsam i Adriannę Górną.

W bieżących rozgrywkach nie może pochwalić się tak imponującym dorobkiem strzeleckim, z powodu kontuzji zmuszona była pauzować przez kilka spotkań. Aliona do tej pory zagrała w 14 meczach, w których zdobyła 48 bramek. Wiadomo już, że w kolejnym sezonie nie będzie grała w Elblągu, bo zdecydowała się przenieść do Kobierzyc.

- Czasami w życiu dzieje się tak, że czujesz potrzebę zmiany czegoś i tak się stało w moim przypadku. Otrzymałam propozycję z Kobierzyc. Ten zespół mi imponuje, podoba mi się jego styl gry i to jak się prezentuje w tym sezonie. Póki co jestem zawodniczką Startu i na razie skupiam się na wynikach mojego obecnego zespołu. Czas w Starcie na pewno zapamiętam pozytywnie, bo to wspaniały czas, nowe znajomości, nowe doświadczenia. Szkoda, że nie osiągnęliśmy pożądanego rezultatu. Start na to zasługuje - powiedziała Aliona Shupyk.

Przypomnijmy, że wcześniej rozstanie ze Startem ogłosiła kapitan elbląskiego zespołu Joanna Waga.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl