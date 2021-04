Majówkowa potyczka Startu

Przed szczypiornistkami EKS 23. kolejka superligowych rozgrywek, w których zmierzą się z chorzowiankami. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy w bieżącym już dwa razy sezonie przegrały z Ruchem i nie chcą sobie pozwolić na kolejne potknięcie.

Ruch to zespół, który w tegorocznych rozgrywkach zgromadził zaledwie osiem punktów. Nie jest to jednak dobra informacja dla elbląskich kibiców, bowiem większość z nich wywalczył w meczach ze Startem. Elblążanki przegrały z chorzowiankami w drugiej i trzeciej rundzie, a warto podkreślić że wszystkie mecze tych zespołów kończyły się zaledwie jednobramkową różnicą.

- Mimo wszystko jest to dla nas wymagający przeciwnik. Z Chorzowem gra nam się bardzo ciężko, co pokazały ostatnie mecze. Ruch charakteryzuje się grą pierwszą linią, ma bardzo doświadczoną kołową, na którą w szczególności musimy uważać. Musimy zagrać swoją piłkę ręczną i pokazać, na co nas stać, aby wywalczyć trzy punkty i piąć się w górę w tabeli - powiedziała Joanna Gędłek.

Podopieczne Vita Teleky kilka dni temu walczyły w Lublinie z mistrzyniami Polski, gdzie zagrały bardzo dobre spotkanie i mogły się nawet pokusić o niespodziankę. - Nasze błędy w drugiej połowie spowodowały, że to Perła zdobyła trzy punkty. Pokazałyśmy jednak, że możemy i nawet mistrzynie Polski nie są nam straszne. Z takim nastawieniem i z optymizmem pojedziemy do Elbląga - mówiła zawodniczka Ruchu Karolina Jasinowska.

Niestety elbląska drużyna nie przystąpi do sobotniego pojedynku w optymalnym składzie. Oprócz Hanny Yashchuk na parkiecie zabraknie Justyny Świerczek. - Uraz kolana, jakiego Justyna nabawiła się w Koszalinie, jest na tyle poważny, że będzie musiała pauzować w meczu z Chorzowem - powiedział fizjoterapeuta Startu Michał Skorupa. Absencja rozgrywającej zapewne będzie mocno widoczna, bowiem jest ona jedną z podstawowych zawodniczek EKS, w ostatnich meczach zdobywała najwięcej goli dla swojej drużyny.

Z kolei w szeregach Ruchu niezastąpiona jest Karolina Jasinowska. Rzadko się zdarza, żeby obrotowa była najlepszą strzelczynią w drużynie. Kołowa Ruchu zagrała dotychczas w 21 meczach i zdobyła 94 bramki. Dla porównania najlepszą strzelczynią w Starcie jest Joanna Waga, która ma na swoim koncie 22 pojedynki i 101 goli. Można się spodziewać, że czwarte starcie EKS z Ruchem będzie mieć podobny przebieg jak poprzednie, bo obu zespołom bardzo zależy na zwycięstwie. Czy ponownie będziemy świadkami horroru i jednobramkowego zwycięstwa jednej z drużyn, dowiemy się w sobotni wieczór.

Mecz zostanie rozegrany w hali MOS przy ul. Kościuszki o godz. 18, a transmisję będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

