Marcin Pilch nowym trenerem EKS Start

W końcu poznaliśmy nazwisko nowego szkoleniowca Startu, który zastąpi na tym stanowisku Andrzeja Niewrzawę. Marcin Pilch w ostatnim półroczu pomagał prowadzić I-ligowy KS Kościerzyna. - Zespół seniorski kobiet będzie dla mnie czymś nowym. Do tej pory skupiałem się na prowadzeniu zespołów męskich, młodzieżowych w Wybrzeżu i kadry narodowej - powiedział trener.

Ostatnie pięć sezonów trenerem elbląskiego Startu był Andrzej Niewrzawa, który z końcem czerwca zakończył pracę na tym stanowisku. Póki co nie rozstaje się z klubem, a będzie pełnił funkcję dyrektora sportowego. Poszukiwania nowego szkoleniowca trwały dość długo. W końcu udało się podpisać kontrakt z Marcinem Pilchem, który bardziej znany jest z pracy z męskimi klubami.

Urodził się w 1976 roku, był zawodnikiem Spójni Gdańsk, Wybrzeża Gdańsk, Warszawianki oraz AWFiS Gdańsk. Występował także w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem. Szkolił młodych adeptów piłki ręcznej w Szkole Mistrzostwa Sportowego, był także drugim trenerem reprezentacji Polski B oraz trenerem współpracującym z w reprezentacji juniorów. Marcin Pilch prowadził także grupy młodzieżowe w gdańskim Wybrzeżu. W minionym sezonie pomagał w prowadzeniu KS Kościerzyna, a praca z kobietami w najwyższej klasie rozgrywkowej będzie dla niego nowym wyzwaniem.

- Do tej pory skupiałem się głównie na prowadzeniu zespołów męskich, młodzieżowych w Wybrzeżu, kadry narodowej. Propozycja, którą otrzymałem z Elbląga, z klubu seniorskiego jest dla mnie czymś nowym. Zdecydowałem się na Elbląg przede wszystkim ze względu na lokalizację. Nie jest to zbyt daleko od mojego miasta, w którym mieszkam, Gdyni. Na pewno prowadzenie klubu w najwyższej klasy rozgrywkowej, to nowe wyzwanie, nowe doświadczenie. Postanowiłem coś zmienić w swojej karierze trenerskiej. Ta propozycja skusiła mnie do tego, żeby spróbować - powiedział nowy trener EKS w wywiadzie dla strony internetowej Superligi kobiet.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu Start został diametralnie przebudowany, pożegnano się aż z dziesięcioma zawodniczkami, a w ich miejsce zatrudniono młode perspektywiczne zawodniczki. Przed nowym szkoleniowcem dość trudne zadanie.

- Przede wszystkim będzie to praca trochę u podstaw, bo jest tu dużo nowych zawodniczek. Jest to młody zespół, także będę się skupiał na tym, żeby jak najlepiej przygotować zawodniczki do kolektywnej gry. Na pewno czeka nas dużo pracy w okresie przygotowawczym. Chciałbym, żeby to był przede wszystkim zespół, żeby to była dla nich pasja, to co robią, żeby one czuły się dobrze i ze mną i z tym co będziemy robić na treningach - dodał szkoleniowiec.

11 lipca Start rozpoczął przygotowania do sezonu 2021/2022. W składzie zabrakło trzech piłkarek, które biorą udział w mistrzostwach Europy w Macedonii Północnej.