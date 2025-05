Ostatnie starcie elblążanek

Piłkarki ręczne Energi Startu rozegrały ostatni mecz w sezonie 2024/2025. Elblążanki udały się do Kobierzyc, gdzie przegrały z KPR Gminy 24:33. Drużyna Magdaleny Stanulewicz rozgrywki zakończyła na 4. miejscu.

Elblążanki niezbyt dobrze rozpoczęły mecz w Kobierzycach. Złe rzuty, straty przy rozegraniu i w 5. minucie przegrywały 1:4. Słabszy moment naszej drużyny przełamała Paulina Kuźmińska, dwukrotnie pokonując Beatę Kowalczyk. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz odrabiały straty i w 13. minucie doprowadziły do wyrównania po 6. Niestety w kolejnych akcjach znów popełniły kilka błędów, rywalki to wykorzystały i odskoczyły na trzy gole. Przy stanie 10:7, o przerwę poprosiła trenerka Startu. Po wznowieniu jej zawodniczki miały problemy z pokonaniem kończącej dziś zawodową karierę Beaty Kowalczyk i w sumie przez 8. minut nie poprawiły swojego dorobku bramkowego. Od 15. do 23. minuty kobierzyczanki rzuciły aż sześć bramek, elblążanki żadnej. W końcu niemoc Startu przełamała Wiktoria Tarczyluk. Dopiero gdy na ławkę kar powędrowała Anastasiya Melekestseva, przyjezdne wykorzystały więcej miejsca na parkiecie i niwelowały dystans. Najpierw do sitaki trafiła Paulina Kuźmińska, chwilę później przechwyt zanotowała Tatsiana Pahrabitskaya i posłała piłkę do pustej bramki. Potem elblążanki zagrały blokiem, gola zdobyła Paulina Peplińska, a na 17:14 trafiła Wiktoria Tarczyluk. Gospodynie zdołały jeszcze trafić między słupki i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 18:14.

Po zmianie stron przyjezdne kontynuowały swoją dobrą grę i próbowały dogonić rywalki. Ponownie wykorzystały grę w przewadze i w 37. minucie zdołały dojść kobierzyczanki na dwa gole. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz miały wiele okazji by całkowicie zniwelować dystans, jednak źle podawały piłkę. Na boisku było sporo chaosu i niedokładnych zagrań po obu stronach, jednak lepiej w ataku prezentowały się czekające na brązowe medale gospodynie. Gdy odskoczyły na pięć goli, o kolejną przerwę poprosiła trenerka Startu. Po wznowieniu indywidualną akcją popisała się Oliwia Szczepanek, jednak w kolejnych akcjach jej koleżanki oddawały niecelne rzuty. Kobierzyczanki powiększały dystans, kilkukrotnie pomogła im w tym bramkarka Patrycja Chojnacka. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną KPR 33:24.

KPR Gminy Kobierzyce - Energa Start Elbląg 33:24 (18:14)

KPR: Kowalczyk, Chojnacka, Saltaniuk - Wiertelak 7, Drażyk 4, Stapurewicz 4, Kozioł 4, Ważna 4, Melekestseva 3, Polańska 2, Kocińska 2, Buklarewicz 1, Holinska 1, Schneider 1, Kucharska, Pawełek.

Start: Pentek, Radojcić - Kuźmińska 5, Grabińska 4, Wicik 3, Pahrabitskaya 3, Tarczyluk 3, Peplińska 2, Dworniczuk 1, Wołoszyk 1, Szczepanek 1, Chwojnicka 1, Wiśniewska, Kubisova, Szczepaniak, Stefańska.