Poznaliśmy terminarz PGNiG Superligi

Młyny Stoisław Koszalin to pierwszy przeciwnik elbląskiego Startu w nadchodzącym sezonie 2020/2021. Ogółem zaplanowano 28 kolejek, ostatni mecz sezonu zespół Andrzeja Niewrzawy ma zagrać 29 maja w Jarosławiu.

Dość nietypowo, bo w środku tygodnia (9 września) zaplanowano rozegranie pierwszej serii gier PGNiG Superligi kobiet. Tego dnia szczypiornistki EKS zagrają przed własną publicznością z ekipą dowodzoną przez Adriana Struzika, który na stanowisku trenera zastąpił Anitę Unijat. W sezonie 2020/2021, podobnie jak w poprzednim, o miano najlepszej kobiecej drużyny w Polsce rywalizować będzie osiem zespołów. Żadna I-ligowa ekipa nie zdecydowała się spróbować swoich sił w najwyższej klasie rozgrywkowej, zatem w elbląskiej hali znów będziemy mogli zobaczyć MKS Perłę Lublin, Metraco Zagłębie Lubin, KPR Gminy Kobierzyce, Eurobud JKS Jarosław, Młyny Stoisław Koszalin, Piotrcovię Piotrków Trybunalski oraz KPR Ruch Chorzów. W zespołach trwają przetasowania kadrowe, najbogatsze kluby wzmacniają się. Do Lublina ściągnięto byłego trenera reprezentacji Polski Kima Rasmussena, kilka zagranicznych zawodniczek, a także dobrze znaną w Elblągu Magdę Balsam. Z kolei do Lubina zawitają m.in. reprezentantki Polski Joanna Drabik i Patrycja Świerżewska. Sporo roszad kadrowych poczyniła także Piotrcovia, która zakontraktowała pięć zawodniczek, jednak jej szeregi opuściło aż osiem. Eurobud JKS Jarosław również nie próżnuje, ściągnął w swoje szeregi m.in. Sylwię Matuszczyk, Valentinę Nestsiaruk i Aleksandrę Zimny. W elbląskim zespole poznaliśmy już wszystkie nowe zawodniczki, są to: Joanna Gędłek, Nikola Szczepanik, Greczynka Magdalini Kepesidou (Magda Kepe) oraz Serbka Katarina Bojcić. Zawodniczki EKS rozpoczęły już przygotowania do sezonu, a od 10 sierpnia zaczną rozgrywać mecze kontrolne. Miesiąc później nasze piłkarki zawalczą o pierwsze punkty ligowe. Podobnie jak w poprzednim sezonie, zespoły rozegrają cztery rundy, łącznie zaplanowano 28. kolejek. Pozytywną informacją jest to, że w każdej serii gier zaplanowano jedną transmisję telewizyjną. Telewizja Polska S.A. i Superliga Sp. z o.o. postanowiły rozszerzyć zakres współpracy, na mocy nowej umowy kibice zobaczą hit każdej kolejki. Kobiece zmagania będą transmitowane w TVP Sport, na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Spotkania mają być transmitowane w stałym paśmie - w piątki o godzinie 18:00. Póki co zaprezentowano terminarz, w którym podane są daty weekendowe. Łącznie przez trzy lata kanał sportowy TVP wyemituje 84 transmisje. Zapowiedziano również, że dla kibiców dostępne będą skróty meczów, wywiady i dodatkowe materiały wideo.

Terminarz Startu na sezon 2020/2021:

09.09.2020 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

19-20.09.2020 KPR Ruch Chorzów - EKS Start Elbląg

26.09.2020 EKS Start Elbląg - Metraco Zagłębie Lubin

10-11/10.2020 MKS Perła Lublin - EKS Start Elbląg

17-18.10.2020 EKS Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Trybunalski

24-25.10.2020 KPR Gminy Kobierzyce - EKS Start Elbląg

07-08.11.2020 EKS Start Elbląg - Eurobud JKS Jarosław

14-15.11.2020 Młyny Stoisław Koszalin - EKS Start Elbląg

21.11.2020 EKS Start Elbląg - KPR Ruch Chorzów

09-10.01.2021 Metraco Zagłębie Lubin - EKS Start Elbląg

16-17.01.2021 EKS Start Elbląg - MKS Perła Lublin

23-24.01.2021 Piotrcovia Piotrków Trybunalski - EKS Start Elbląg

30-31.01.2021 EKS Start Elbląg - KPR Gminy Kobierzyce

06-07.02.2021 Eurobud JKS Jarosław - EKS Start Elbląg

13-14.02.2021 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

20-21.02.2021 KPR Ruch Chorzów - EKS Start Elbląg

27-28.02.2021 EKS Start Elbląg - Metraco Zagłębie Lubin

06-07.03.2021 MKS Perła Lublin - EKS Start Elbląg

13-14.03.2021 EKS Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Trybunalski

27-28.03.2021 KPR Gminy Kobierzyce - EKS Start Elbląg

10-11.04.2021 EKS Start Elbląg - Eurobud JKS Jarosław

24-25.04.2021 Młyny Stoisław Koszalin - EKS Start Elbląg

01-02.05.2021 EKS Start Elbląg - KPR Ruch Chorzów

08-09.05.2021 Metraco Zagłębie Lubin - EKS Start Elbląg

12.05.2021 EKS Start Elbląg - MKS Perła Lublin

15-16.05.2021 Piotrcovia Piotrków Trybunalski - EKS Start Elbląg

22-23.05.2021 EKS Start Elbląg - KPR Gminy Kobierzyce

29.05.2021 Eurobud JKS Jarosław - EKS Start Elbląg