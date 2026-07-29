Prezentacja Startu dla kibiców

W sobotę, 1 sierpnia, na Placu Katedralnym w Elblągu odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu Energa Start Elbląg przed sezonem 2026/2027.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:30 atrakcjami przygotowanymi dla najmłodszych kibiców, natomiast o godzinie 18:10 rozpocznie się oficjalna prezentacja drużyny oraz sztabu szkoleniowego.

Podczas wydarzenia kibice będą mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć zespół Energa Start Elbląg w pełnym składzie przed nadchodzącymi rozgrywkami.

W programie wydarzenia zaplanowano:

17:30 – atrakcje dla najmłodszych kibiców,

17:45 – przybycie zaproszonych gości,

18:00 – przybycie drużyny Energa Start Elbląg,

18:10 – oficjalna prezentacja zespołu Energa Start Elbląg na sezon 2026/2027,

18:40 – okolicznościowy tort,

19:00 – zabawa przy muzyce mechanicznej - DJ DMC Kosa.