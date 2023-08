Prezentacja Startu przed sezonem 2023/2024

Jak co roku przed zbliżającym się sezonem, drużyna EKS Start Elbląg zaprezentowała się swoim kibicom. Tym razem oficjalna prezentacja miała miejsce w hali przy al. Grunwaldzkiej. Zobacz zdjęcia.

EKS Start Elbląg niedługo rozpoczyna rozgrywki ligowe. Zanim jednak do tego dojdzie, zespół zaprezentował się swoim kibicom. Pierwotnie oficjalna prezentacja miała mieć miejsce, ja co roku, podczas Święta Chleba na placu katedralnym. Zdecydowano jednak przenieść ją do hali przy al. Grunwaldzkiej, gdzie szczypiornistki rozgrywają swoje spotkania ligowe. Oprócz fanów EKS, na trybunach pojawili się piłkarze ręczni nowo powstałej drużyny Silvant Handball Elbląg oraz kajakarze z tego klubu. Podczas prezentacji przedstawiono nowe zawodniczki oraz te, które są już dobrze znane elbląskim kibicom. Przypomnijmy, że klub zasiliła bramkarka Nevena Radojcić, obrotowa Klaudia Grabińska, rozgrywające Paulina Kuźmińska, Moniky Bancilon, Vitoria Macedo oraz skrzydłowa Tatsiana Pahrabitskaya.

- Chciałbym życzyć naszemu zespołowi, żeby w tym sezonie osiągał wszystko to, co sobie wymarzył, grał na najwyższy poziomie i zdobywał punkty na wszystkich parkietach. Zawodniczkom życzę, żeby realizowały marzenia swoje i nasze oraz żeby dawały nam energię do kibicowania - powiedział prezes zarządu EKS Start Elbląg Miłosz Kulawiak.

Skład zespołu na sezon 2023/2024:

bramkarki: Małgorzata Ciąćka, Nevena Radojcić

rozgrywające: Iga Dworniczuk, Joanna Wołoszyk, Paulina Stapurewicz, Paulina Kuźmińska, Moniky Bancilon, Vitoria Macedo, Paulina Kopańska, Juliana Costa

obrotowe: Nikola Głębocka, Zuzanna Stefańska, Klaudia Grabińśka

skrzydłowe: Nikola Owczarek, Weronika Weber, Tatsiana Pahrabitskaya, Wiktoria Tarczyluk

sztab szkoleniowy: Roman Mont, Marta Mont, Filip Sobczyk, Kacper Wojtasik