Przyjdź na mecz, wesprzyj Wiktorię

W środę (4 października) Start Elbląg podejmie MKS FunFloor Lublin. Spotkanie to rozegrane zostanie w ramach 9. kolejki Orlen Superligi Kobiet, które pierwotnie miało się odbyć w drugi weekend listopada. Podczas meczu będzie można wesprzeć młodą szczypiornistkę Wiktorię, która walczy o powrót do zdrowia.

Elblążanki i lublinianki mają za sobą cztery spotkania ligowe. W dotychczas rozegranych meczach dużo lepiej prezentowały się wicemistrzynie Polski, które wygrały wszystkie pojedynki i do Elbląga przyjechały z zamiarem zainkasowania kolejnego kompletu punktów. Start do tej pory wygrał raz, w miniony weekend pokonał w Kaliszu beniaminka rozgrywek. Nie da się ukryć, że zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji będzie drużyna MKS, która przed sezonem przeszła małą rewolucję kadrową. Z Kobierzyc do Lublina przeniosła się trenerka Edyta Majdzińska oraz zawodniczki Aleksandra Tomczyk, Karolina Wicik i Aleksandra Olek. Zespół zasiliła reprezentantka Chorwacji Stela Posavec i reprezentantka Czech Sara Kovarova oraz dobrze znana w Elblągu Magda Balsam. Wspomniana skrzydłowa póki co jest najskuteczniejszą zawodniczką MKS, w czterech meczach rzuciła dwadzieścia trzy bramki. Dwie więcej zdobyła natomiast rozgrywająca EKS Vitoria Macedo. Pierwotnie pojedynek pomiędzy tymi drużynami miał zostać w drugi weekend listopada, jednak 11 listopada lubelska drużyna zmierzy się z ZRK Jagodina w ramach EHF European League.

Zdecydowanym faworytem spotkania będzie MKS FunFloor Lublin, jednak mamy nadzieję, że elblążanki zagrają niezłe spotkanie. - Wiemy, że Lublin to mocny przeciwnik, ale nastawienie jest takie jak przed każdym meczem, czyli bojowe. Sport jest nieprzewidywalny, a nasz główny cel to zwycięstwo. W lidze jesteśmy w stanie powalczyć z każdym - mówiła najmłodsza zawodniczka Startu Paulina Kuźmińska.

Środowy mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek od godz. 18. Podczas spotkania będzie miała miejsce charytatywna zbiórka pieniędzy na rzecz małej elblążanki Wiktorii, która walczy o powrót do zdrowia, po przeszczepie szpiku kostnego. Wiktoria ma 7 lat i jest wielką fanką piłki ręcznej, niestety jej treningi przerwała choroba. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na niezbędną rehabilitację oraz remont, by zapewnić jej sterylne warunki mieszkalne. Na najmłodszych kibiców czekać będzie strefa gier i zabaw, a nieco starsi będą mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami, którą przeprowadzi NaWynos. To nie jedyne atrakcje, które zapewnił organizator meczu. Zachęcamy do kibicowania naszym zawodnikom oraz wsparcie Wiktorii.

