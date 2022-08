Słoneczna prezentacja Startu

W upalne sobotnie popołudnie (27 sierpnia) podczas elbląskiego Święta Chleba miała miejsce oficjalna prezentacja EKS Start. - Chcemy, aby dzięki dobrej i ładnej grze w przyszłym sezonie hala przy ul. Grunwaldzkiej ponownie zapełniła się kibicami - powiedział nowy trener drużyny Roman Mont. Zobacz zdjęcia.

Tradycyjnie już podczas Elbląskiego Święta Chleba odbyła się prezentacja drużyny występującej w najwyższej klasie rozgrywkowej EKS Start Elbląg. Na scenie usytuowanej przy katedrze mieszkańcy Elbląga zobaczyli zawodniczki oraz sztab szkoleniowy. W elbląskiej drużynie nastąpiło kilka zmian, pojawili się nowi trenerzy oraz kilka nowych szczypiornistek. - Chcemy, aby dzięki dobrej i ładnej grze w przyszłym sezonie hala przy ul. Grunwaldzkiej ponownie zapełniła się kibicami. Przyszedłem do mocniejszego klubu, gdyż w stolicy był z tym problem. Zarząd przekonał mnie, że tu jest to możliwe, mamy wspólny cel i chciałbym razem z zawodniczkami go zrealizować - powiedział nowy trener drużyny Roman Mont.

Podczas prezentacji zobaczyliśmy piętnaście piłkarek. Zabrakło Pauliny Kopańskiej, która kilka dni temu przeszła zabieg oka. Wiadomo również, że drużynę wspomogą jeszcze inne zawodniczki.

Skład zespołu na sezon 2022/2023:

bramkarki: Aleksandra Hypka, Małgorzata Ciąćka (poprzednio Varsovia Warszawa)

rozgrywające: Iga Dworniczuk, Joanna Wołoszyk, Wiktoria Tarczyluk, Paulina Kopańska, Paulina Stapurewicz, Marta Gęga (MKS FunFloor Perła Lublin), Juliana Costa (Korona Handlall Kielce), Nikolina Knezevic (CSM Galati)

obrotowe: Nikola Głębocka, Zuzanna Stefańska (MKS Truso Elbląg)

skrzydłowe: Nikola Szczepanik, Wiktoria Kostuch, Nikola Owczarek, Weronika Weber (Varsovia Warszawa)

sztab szkoleniowy: Roman Mont, Marta Mont, Filip Sobczak (wszyscy Varsovia Warszawa), fizjoterapeuta Kamil Blachewicz