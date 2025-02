"Spełniło się moje marzenie"

Obrotowa Energi Startu Klaudia Grabińska została powołana do reprezentacji Polski. Szansę na debiut w kadrze będzie miała już za kilka dni podczas znakomicie obsadzonego turnieju Golden League.

Klaudia Grabińska dołączyła do elbląskiego zespołu w sezonie 2023/2024. Wcześnie grała w chorzowskim klubie, którego jest wychowanką. Pod okiem trenery Magdaleny Stanulewicz rozwinęła skrzydła, jest podstawową obrotową Energi Startu. Obecny sezon jest bardzo dobry w jej wykonaniu, zagrała we wszystkich siedemnastu meczach, zdobyła 67 bramek.

Trener reprezentacji Polski Arne Senstad postanowił powołać ją na najbliższy cykl szkoleniowy kadry.

- Popłakałam się, gdy dostałam telefon o powołaniu. Od początku kariery marzyłam o tym aby pewnego dnia otrzymać powołanie do reprezentacji i marzenie się spełniło. Oczywiste nie jest to tylko mój sukces, ale również całego sztabu trenerskiego, drużyny, jak i klubu. Cieszę się z szansy, którą dostałam i zamierzam pokazać, na co mnie stać - powiedziała dla klubowych mediów kołowa Startu.

Z powołania Klaudii Grabińskiej bardzo zadowolona jest trenerka elbląskiego zespołu Magdalena Stanulewicz - Jestem niesamowicie dumna, bo wiem, ile pracy, poświęcenia i determinacji włożyła, aby znaleźć się w tym miejscu. To jej marzenie, które dziś staje się rzeczywistością, i absolutnie na to zasłużyła. Każdego dnia dawała z siebie wszystko, pokonywała własne słabości i udowadniała, jak silna i zdeterminowana potrafi być. Wiem, że to dopiero początek, bo stać ją na naprawdę wiele. Teraz jedzie po swoje marzenia i nie mam wątpliwości, że je spełni - mówiła trenerka Energi Startu.

W dniach 2-5 marca reprezentantki Polski będą przebywać na konsultacji szkoleniowej w Wałczu, skąd udadzą się do holenderskiego Den Bosch na turniej Golden League. Tam zmierzą się z czołowymi zespołami Europy: aktualnymi mistrzyniami i wicemistrzyniami Starego Kontynentu, Norweżkami i Dunkami oraz gospodyniami turnieju.

Na inaugurację Polki zagrają z Holandią (6 marca), następnie zmierzą się z Norwegią (8 marca), a turniej zakończą spotkaniem z Danią (9 marca).