Start bez najlepszej strzelczyni

„W nawiązaniu do sytuacji, której byliśmy świadkami podczas wczorajszego meczu, wyrażamy głębokie zaniepokojenie i stawiamy stanowczy sprzeciw takiemu zachowaniu na boisku. Nie ma naszej zgody na jakiekolwiek przejawy agresji fizycznej, które wykraczają poza sportową rywalizację - szczególnie w kontekście trwającej akcji Szacunek do Samego Końca, której celem jest promowanie zasad fair play oraz wzajemnego szacunku. Jako klub podejmiemy odpowiednie kroki i wystąpimy z wnioskiem do komisarza ORLEN Superligi Kobiet o ocenę sytuacji i wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z regulaminem. Bezpieczeństwo i zdrowie zawodniczek musi być priorytetem".

Wczoraj (6 maja) komisarz ligi podjął decyzję o odsunięciu Aleksandry Zych od trzech meczów ORLEN Superligi Kobiet, zatem nasza zawodniczka nie zagra już w tym sezonie, a także w pierwszym meczu kolejnego.

Do sytuacji postanowił się także odnieść zarząd Energi Startu Elbląg, którego treść zamieszczono na swoim profilu Facebook

W związku z decyzją Komisarza Ligi z dnia 6 maja 2025 roku o odsunięciu zawodniczki Aleksandry Zych na trzy mecze za dopuszczenie się faulu z premedytacją na zawodniczce drużyny przeciwnej, Katarzynie Cygan, Zarząd klubu Energa Start Elbląg informuje, że przyjmuje do wiadomości przyjętą argumentację uzasadnienia. Informujemy również, że nasza zawodniczka zaraz po spotkaniu przeprosiła za swoje zachowanie poszkodowaną. Sport to emocje. Każdy ma prawo do ich wyrażania. Nie może to się jednak kończyć przemocą. W żadnej postaci. Ani fizycznej, ani słownej. Zachowania niesportowe są sprzeczne z naszą filozofią rywalizacji i pracy z zawodniczkami. Jako klub jesteśmy gotowi podejmować dalsze działania zaradcze aby w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji. Pragniemy też podkreślić, że to przede wszystkim trudny moment dla naszej drużyny. To nie jest dla nas łatwa sytuacja, ale musimy i stawimy jej czoła. Prosimy też z tego miejsca kibiców, fanów sportu i środowisko sportowe o powstrzymanie się od negatywnych komentarzy. Uważamy, że przekroczenie granic krytyki z wykorzystaniem gróźb karalnych, co miało miejsce wobec naszej zawodniczki, wymaga zdecydowanej reakcji i takie będą przez Zarząd podejmowane. Na ten moment klub nie przewiduje dalszego komentowania tej sprawy.