Start gospodarzem turnieju

Nie o ligowe punkty, a o poprawę swojej dyspozycji i skorygowanie błędów zagrają w najbliższych dniach szczypiornistki EKS. W dniach 29-30 grudnia w Elblągu odbędzie się Turniej Piłki Ręcznej Kobiet pod patronatem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Elbląski Start ma za sobą słaby okres, o czym świadczy sześć porażek z rzędu i zakończenie roku na miejscu szóstym. Zespół do ligowego grania powróci za niespełna trzy tygodnie. By nieco wyeliminować błędy, popracować nad skutecznością i nowymi rozwiązaniami, EKS zaprosił na mecze kontrolne trzy drużyny. SPR Arka Gdynia, KS Kościerzyna oraz MKS PR Urbis Gniezno to zespoły, z którymi elblążanki zmierzą się w dniach 29-30 grudnia. Pierwotnie Turniej Piłki Ręcznej Kobiet pod Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego miał się odbyć w sierpniu, jednak nie doszedł do skutku. Zespoły, które zagoszczą w Elblągu rywalizują w I lidze w grupie A, Gniezno i Kościerzyna mają na swoich kontach po piętnaście punktów, Gdynia natomiast dziewięć oczek mniej.

Elblążanki dziś (28 grudnia) wracają do treningów.

- Przez przerwę świąteczną miałyśmy indywidualne treningi biegowe - powiedziała Nikola Szczepanik. - Mimo to znalazła się chwila na odpoczynek i oczywiście czas dla naszych najbliższych. Przed turniejem jesteśmy nastawione pozytywnie, chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Każdy mecz uczy nas czegoś nowego, pozwala dostrzec błędy, aby później móc je wyeliminować. Nie skupiamy się na tym, że na turnieju będą zespoły pierwszoligowe, tylko na tym, by zagrać dobre zawody - dodała skrzydłowa EKS.

Mecze kontrolne zostaną rozegrane w hali przy al. Grunwaldzkiej bez udziału publiczności. Start zagra bez kontuzjowanej Hanny Yashchuk, która czeka na zabieg kolana oraz przeziębionej Justyny Świerczek.

Harmonogram turnieju:

wtorek, 29 grudnia

godz. 11 KS Kościerzyna - EKS START Elbląg

godz. 13 SPR ARKA Gdynia - MKS PR URBIS Gniezno

godz. 16:30 MKS PR URBIS Gniezno – EKS START Elbląg

godz. 18:30 SPR ARKA Gdynia - KS Kościerzyna

środa, 30 grudnia 2020

godz. 10:30 KS Kościerzyna – MKS PR URBIS Gniezno

godz. 12:30 EKS START Elbląg – SPR ARKA Gdynia

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym EKS Startu Elbląg