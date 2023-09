Start jedzie do mistrzyń

Piłkarki ręczne Startu zagrają drugi mecz sezonu 2023/2024. W środowy wieczór (20 września) zmierzą się w Lubinie z miejscowym Zagłębiem. - Przed nami przeciwnik najmocniejszy. Jedziemy zagrać, jak najlepiej potrafimy - mówił trener Roman Mont.

Przypomnijmy, że elblążanki rozgrywki Orlen Superligi Kobiet rozpoczęły od wyjazdowej porażki z KPR Gminy Kobierzyce.

- Mentalnie jesteśmy trochę rozbici po meczu w Kobierzycach. Po sparingach nadzieję zostały rozbudzone. Próbowałem tonować nastroje przed tym meczem, znając klasę zespołu z Kobierzyc, którą potwierdził w pierwszych minutach. Dziwnie przestraszni wyszliśmy do tego meczu. Jak już złapaliśmy swój rytm, to się zrobiło trochę późno na dogonienie KPR. Druga połowa pokazała, że wcale nie taki diabeł straszny. Zrobiliśmy kilka korekt w ustawieniu, nawiązaliśmy równą walkę i wygraliśmy drugą połowę. Zabrakło dziesięciu minut, żeby dogonić zespół z Kobierzyc. Oglądaliśmy ten mecz, każdą sytuację analizowaliśmy, rozmawialiśmy na temat błędów - mówił trener Startu Roman Mont.

Przed elblążankami kolejny bardzo trudny przeciwnik, jakim jest Zagłębie Lubin. Zespół Bożeny Karkut to mistrz Polski, który w ubiegłym sezonie odniósł komplet zwycięstw. Ten sezon ligowy lubinianki rozpoczęły od wysokiej wygranej w Gnieźnie, potem nadszedł czas na rywalizację w Lidze Mistrzyń. Na początek Miedziowe dostały bolesną lekcję od RK Krim Mercator Lublana. W kolejnym meczu stanęły na wysokości zadania, jednak poniosły minimalną porażkę z CS Rapid Bukareszt. W niedzielę wrócą do rywalizacji na krajowym podwórku i będą faworytem w meczu z elblążankami.

- Pracujemy nad tym, by wyeliminować nasze błędy. Przed nami przeciwnik najmocniejszy. Jedziemy zagrać, jak najlepiej potrafimy. Dawno nikomu nie udało się wygrać w Lubinie. Jeśli będziemy to my, to sprawimy ogromną niespodziankę. Jakiś pomysł na ten mecz mamy, spróbujemy zaskoczyć Zagłębie. Kwestia realizacji, umiejętności i dyspozycji dnia - dodał szkoleniowiec EKS.

Pojedynek Zagłębia Lubin ze Startem Elbląg zostanie rozegrany w środę (20 września), początek o godz. 18. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na Polsacie Sport Fight.

