Start podejmie osłabione Zagłębie

Po dwubramkowej porażce z wicemistrzyniami Polski, zawodniczki EKS czeka starcie z kolejnym wymagającym rywalem. W środowy wieczór (9 lutego) o godz. 18 w hali przy ul. Grunwaldzkiej podopieczne Marcina Pilcha podejmą lubińskie Zagłębie.

W 17. kolejce PGNiG Superligi kobiet szczypiornistki Startu podejmą mistrzynie Polski. W poprzedniej kolejce elblążanki zagrały niezłe spotkanie w Kobierzycach, jednak przegrały 20:22. Z kolei Miedziowe niespodziewanie uległy Piotrcovii Piotrków Trybunalski 22:27. Była to pierwsza ligowa porażka drużyny Bożeny Karkut w lubińskiej hali w bieżącym sezonie. Mistrzynie Polski mają na swoim koncie jeszcze jedną porażkę, we wrześniu minionego roku przegrały w Lublinie 22:31. W pozostałych czternastu meczach wywalczyły komplet punktów. Z kolei Start wygrał zaledwie trzy spotkania i poniósł dwanaście porażek.

MKS Zagłębie Lubin w 14. kolejce stracił swoją najlepszą strzelczynie Kingę Jakubowską, która zerwała wiązadła w kolanie i nie zagra już do końca sezonu. Strata dla zespołu jest tym dotkliwsza, że zespół rywalizuje nie tylko na ligowych ale i pucharowych parkietach. Lubinianki rozgrywając swoje spotkania praktycznie co kilka dni i na pewno są już pomęczone tym maratonem. Mistrzynie Polski nie zamierzają jednak lekceważyć młodego elbląskiego zespołu

- Pomimo okrojonego składu wyjdziemy na pewno na to spotkanie bardzo zdeterminowane i z chęcią wygrania. Wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na utratę punktów. Start to młody, ale bardzo ambitny zespół, którego nie można lekceważyć. Jedziemy do Elbląga po zwycięstwo - powiedziała bramkarka Zagłębia Monika Wąż.

W szeregach elbląskiego zespołu nastroje zapewne nie są zbyt optymistyczne, jednak ostatni mecz pokazał, że podopieczne Marcina Pilcha potrafią rywalizować z dużo wyżej notowanym przeciwnikiem - Środowe spotkanie nie będzie należało do łatwych - mówiła Nikola Głębocka. - Zagłębie to bardzo szybki i doświadczony zespół. Lubinianki dużo grają 1 na 1 i wyprowadzają sporo kontr. Poprzednie mecze należały do przeciwniczek. Naszym celem jest zagranie jak najlepiej w ataku oraz agresywnie w obronie. Zależy nam na wyeliminowaniu błędów własnych i wypełnieniu założeń taktycznych. Jesteśmy młodą, ambitną i waleczną drużyną, na pewno damy z siebie wszystko - zapowiedziała obrotowa Startu.

W pierwszej rundzie Miedziowe wygrały w Elblągu 37:23, natomiast w drugiej rundzie na własnym parkiecie 33:23. Jakim rezultatem zakończy się trzecie starcie tych zespołów okaże się w środowy wieczór. Początek spotkania w hali przy ul. Grunwaldzkiej o godz. 18. Bilety do nabycia jedynie przez stronę A.bilet.pl. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie emocje.tv.

