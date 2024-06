Start poprowadzą dwie trenerki

EKS Start Elbląg zakontraktował nowy sztab szkoleniowy. Od sezonu 2024/2025 piłkarki będą trenować pod okiem Magdaleny Stanulewicz oraz Wiolety Janaczek.

Zarząd EKS Start Elbląg zaprosił w czwartek elbląskie media na konferencję, na której przedstawił nową trenerkę drużyny oraz nowego wiceprezesa Pawła Laskowskiego.

Nowym szkoleniowcem zespołu została Magdalena Stanulewicz, która w poprzednim sezonie prowadziła II-ligową SPR AMW Gdynia. Prezes Startu Miłosz Kulawiak podkreślił, że przekonała ona zarząd wizją rozwoju klubu.

- Trenerka przekonała nas do swojej wizji zespołu swoim zaangażowaniem i wiedzą na temat piłki ręcznej żeńskiej na poziomie superligowym oraz znajomością zawodniczek, ich sposobu gry. Długo rozmawialiśmy, byłem pod wrażeniem tego, co prezentuje i jak jest zaangażowana. Dla nas jako zarządu jest to pewne ryzyko, ale też wyzwanie. Każdy trener nawet na najwyższym poziomie musiał gdzieś zacząć, my dajemy szansę. Z Magdą chcemy związać się na dłużej, nie na rok czy dwa. Chcemy zbudować fajny klub, w którym będzie się działo dużo dobrego i będą wyniki. Jesteśmy pełni optymizmu i zapału - podkreślił Miłosz Kulawiak.

32-letnia trenerka w poprzednim sezonie prowadziła II-ligowy SPR AMW Gdynia, wcześniej pracowała też z młodzieżą i dziećmi.

- Jako trener miałam okazję pracować na każdym etapie szkoleniowym, zaczynając od najmłodszych dzieci, po drużyny seniorskie na poziomie I ligi. Sama też zdobywałam doświadczenie jako zawodniczka grająca na polskich jak i zagranicznych parkietach. Właściwie całe życie zajmuje się piłką ręczną, a od czasów studenckich szkole się w kierunku trenerskim. Dzięki Związkowi Piłki Ręcznej mam przyjemność korzystać z warsztatów trenerskich i zagranicznych staży. Zbieram doświadczenie, chce się rozwijać i wierzę w to, że ciężką pracą będziemy w stanie osiągać sukcesy - mówiła nowa trenerka.

Zespół ma się składać z młodych i utalentowanych zawodniczek oraz bardziej doświadczonymi, które grały już w superlidze. W planach są także treningi mentalne oraz współpraca z Truso Elbląg, który uczestniczy w rozgrywkach II-ligowych. Do tej pory klub ogłosił cztery nowe zawodniczki: Aleksandrę Zych, Karolinę Wicik, Paulinę Peplińską i Marię Szczepaniak. Na konferencji poinformowano, że zespół zasilą także: rozgrywająca Zofia Chwojnicka (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) , rozgrywająca Kristina Kubisova (Młyny Stosiław Koszalin) oraz wspomagające już zespół w poprzednim sezonie rozgrywająca Aleksandra Wiśniewska i bramkarka Maria Pentek. Trwają rozmowy ze skrzydłową z Piotrcovii Oliwią Szczepanek.

Od lewej : prezes klubu Miłosz Kulawiak, trenerka Magdalena Stanulewicz, wiceprezes Paweł Laskowski (fot. Anna Dembińska)

- Skład osobowy drużyny bardzo mocno uległ zmianie i w związku z tym zaczniemy pracę od podstaw, wyznaczymy kierunki, którymi będziemy chciały podążać. Bardzo ważne będzie też zbudowanie atmosfery, która będzie sprzyjała codziennej pracy. Chciałabym skupić się na rozwoju umiejętności indywidualnych zawodniczek, wierzę że to przyniesie wyczekiwane efekty jeśli chodzi o grę zespołową. Mamy plany i założenia taktyczne, ale przede wszystkim zależy mi żeby poznać mocne i słabe strony zawodniczek i dobrać taktykę do ich możliwości i umiejętności. Chcemy skupić się na tym, żeby z meczu na mecz coraz bardziej podnosić nasz poziom sportowy. Wierzymy w to, że ciężką pracą będziemy mogły osiągnąć oczekiwane efekty, musimy jednak pamiętać o tym, że jest to proces budowy nowej drużyny i na pewno będzie nas to kosztowało trochę czasu, cierpliwości i wytrwałości - podsumowała trenerka.

- Nie interesuje nas jedynie utrzymanie w lidze. Jako zarząd będziemy wspierać organizacyjnie zespół. Dobrze by było gdybyśmy dostali się do szóstki, ale to będzie bardzo ciężkie. To cel maksimum. Będę się cieszył, jeśli to się stanie w tym roku. W przyszłym sezonie cel będzie bardziej precyzyjny - dodał prezes EKS.

Drugą trenerką została grająca niegdyś w Starcie Wioleta Janaczek, obecnie trenerka w Akademii Piłki Ręcznej Handballowy Elbląg. Współpracować z drużyną ma trener przygotowania motorycznego Kamil Zawada oraz trenerka bramkarek, której nazwiska jeszcze nie poznaliśmy.

15 lipca odbędzie się pierwszy wspólny trening. Zaplanowano kilka sparingów, 16-17 sierpnia w Elblągu odbędzie się przedsezonowy turniej. Drużyna uda się także na turniej do Piotrkowa Trybunalskiego.