Start sprawdzał formę w Czechach

Piłkarki ręczne Startu rozegrały kolejne mecze kontrolne. Tym razem elblążanki zmierzyły się w Hodonim z drużynami z Serbii, Macedonii, Węgier oraz Czech.

Zawodniczki Startu rozegrały drugi turniej w okresie przygotowawczym do sezonu 2023/2024. Przypomnijmy, że w pierwszy weekend sierpnia elblążanki rywalizowały w Nowej Karczmie, gdzie wygrały wszystkie mecze. Potem w Elblągu elblążanki zmierzyły się z Grodniczanką Grodno, a na kolejne mecze kontrolne zespół Romana Monta udał się do Czech, gdzie rywalizował z czterema ekipami. Pierwszego dnia zawodniczki EKS w meczu sparingowym pokonały DHC Slavia Praha 29:27. W kolejnym, już w ramach turnieju, zmierzyły się ŽRK Čair Skopje, z którym wygrały 37:26. Trzeciego dnia rywalem elblążanek był węgierski Alba Fehérvár KC, z którym zremisowały 28:28. Na zakończenie turnieju elblążanki pokonały Sokol Písek 36:25. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce w turnieju, a o końcowej klasyfikacji zadecydował stosunek bramkowy między Startem, a zespołem węgierskim. Zabrakło zaledwie trzech bramek do zajęcia I miejsca.

- Turniej w Czechach to dla nas i kibiców dobry prognostyk przed rozpoczęciem nowego sezonu - powiedziała Weronika Weber. - Poza turniejem rozegrałyśmy dodatkowy sparing z mistrzem Czech, na naszą korzyść. W turnieju grałyśmy z ŽRK Čair Skopje z Macedonii, Sokoł Pisek z Czech oraz Alba Fehérvár KC z Węgier. Z dwiema pierwszymi drużynami wygrałyśmy znacząco, stawiając im trudne warunki gry. Drużyną węgierską zremisowałyśmy, po bardzo zaciętym meczu. W ostateczności zajęłyśmy drugie miejsce. Turniej ten pokazał, że jesteśmy na dobrej drodze i stać nas na naprawdę dużo. Nowe dziewczyny bardzo dobrze zaaklimatyzowały się w drużynie, a efekty tego są widoczne na boisku i poza nim. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie Orlen Superligi Kobiet - podsumowała skrzydłowa Startu.

Zanim jednak rozpocznie się ligowa rywalizacja, elblążanki rozegrają jeszcze jeden turniej, tym razem przed własnymi kibicami. W dniach 26-27 sierpnia w hali przy al. Grunwaldzkiej zmierzą się z trzema zespołami. Wstęp na turniej jest wolny.

Terminarz turnieju:

26.08.2023 (sobota):

11:00 EKS Start Elbląg - SPR Sambor Tczew

13:00 Młyny Stoisław Koszalin - SPR Arka Gdynia

16:00 Młyny Stoisław Koszalin - SPR Sambor Tczew

18:00 EKS Start Elbląg - SPR Arka Gdynia

27.08.2023 (niedziela):

10:00 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

12:00 SPR Arka Gdynia - SPR Sambor Tczew

13:30 Zakończenie Turnieju

W niedzielę o godz. 15:30, podczas Święta Chleba (scena główna) odbędzie się prezentacja zespołu.