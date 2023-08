Kolejna wygrana Startu

Piłkarki ręczne Startu rozegrały czwarty mecz kontrolny. Elblążanki pokonały w hali przy al. Grunwaldzkiej zawodniczki z Grodna 40:30, odnosząc tym samym czwarte sparingowe zwycięstwo. Zobacz zdjęcia.

W miniony weekend Start brał udział w turnieju w Nowej Karczmie, w którym rozegrał trzy mecze i wszystkie wygrał. Drużyna Romana Monta pokonała kolejno SWWS Energa Szczypiorno Kalisz, GK Grodniczanka Grodno, a na koniec Młyny Stosiław Koszalin. Dziś (8 sierpnia) elblążanki ponownie zmierzyły się z Białorusinkami i ponownie zwyciężyły. Zawodniczki EKS od pierwszych minut meczu były skuteczniejsze w ataku, mimo że rywali wyłączały z rozegrania Vitorię Macedo. W 6. minucie Start prowadził 6:2. Przyjezdne dość łatwo zdobyły kilka kolejnych bramek, gdyż nieco szwankowała obrona EKS. Gospodynie zaprezentowały kilka efektownych zagrań, szczególnie mogła się podobać asysta brazylijskiej rozgrywającej do kołowej Klaudii Grabińskiej. W 20. minucie, po kontrataku Weroniki Weber, Start prowadził 17:10 i o przerwę poprosił trener Grodniczanki. Po wznowieniu przyjezdne zdobyły trzy łatwe bramki, by w końcu zatrzymała je Małgorzata Ciąćka. Przez kilka kolejny minut zespoły trafiały do siatki naprzemiennie, a na przerwę udały się przy wyniku 21:16.

Drugą połowę elblążanki rozpoczęły od skutecznej wrzutki. Gospodynie poprawiły nieco grę w obronie i nie miały problemów z powiększeniem prowadzenia. W 38. minucie było 28:18. Kilka minut później EKS zanotował przestój, rywalki zdobyły w tym czasie cztery bramki z rzędu. Kilkukrotnie zawodniczki z Grodna zastopowała Nevena Radojcić. Start utrzymywał wysokie prowadzenie, by ostatecznie wygrać 40:30.

- Dzisiejszy sparing miał na celu poprawienie elementów gry obronnej, które szwankowały na turnieju w Nowej Karczmie. Funkcjonujemy ze sobą coraz lepiej, nowe zawodniczki dobrze wpasowały się w nasz zespół i mam nadzieję, że to widać. Obrona i współpraca z bramką wyglądała dziś dużo lepiej, dzięki czemu mogłyśmy wyprowadzić dużo kontrataków i zdobywać łatwe bramki - powiedziała po meczu skrzydłowa Weronika Weber.

EKS Start Elbląg - GK Grodniczanka Grodno 40:30 (21:16)

Start: Ciąćka, Radojcić - Weber 11, Macedo 9, Dworniczuk 7, Grabińska 3, Stapurewicz 3, Głębocka 2, Pahrabitskaya 2, Kuźmińska 2, Owczarek 1, Stefańska.