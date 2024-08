Start zakończył okres gier kontrolnych

Zawodniczki Startu rozegrały ostatnie mecze kontrolne. Drużyna Magdaleny Stanulewicz zmierzyła się w Piotrkowie Trybunalskim z trzema drużynami. - Turniej dobiegł końca, a za nami kolejna ważna lekcja i cenne doświadczenie - powiedziała trenerka Startu.

Powoli dobiega końca okres przygotowawczy do sezonu 2024/2025. Mocno przebudowana drużyna Startu ma za sobą kilka meczów kontrolnych, w sumie trzy turnieje. W Koszalinie zawodniczki EKS rozegrały cztery spotkania, tydzień później przed własną publicznością rywalizowały z SPR Gdynia, Szczypiornem Kalisz i Młynami Stoisław. Ostatnim sprawdzianem był wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego na IV Memoriał im. Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego. Pierwszego dnia elblążanki zmierzyły się z KPR Kobierzyce. Mecz toczył się w bardzo dużym tempie i zakończył się zwycięstwem wicemistrzyń Polski 40:38.

W sobotę (24 sierpnia) o godz. 15:15 podopieczne Magdaleny Stanulewicz rozpoczęły rywalizację z MTS Żory. Praktycznie od pierwszych minut zawodniczki z Ligi Centralnej narzuciły swoje tempo i Start musiał gonić wynik, a na przerwę zszedł przy prowadzeniu rywala 12:7. Po zmianie stron udało się zniwelować dystans do dwóch-trzech trafień, jednak ostatecznie to MTZ wygrał 26:23.

Kilkadziesiąt minut po zakończeniu tego spotkania, elblążanki ponownie wyszły na boisko by zmierzyć się z Piotrcovią. Po 30. minutach tego sparingu, był remis po 16. Po zmianie stron w dalszym ciągu trwała zacięta rywalizacja, a nieco bardziej skuteczne były gospodynie, które wygrały 33:30.

- Turniej dobiegł końca, a za nami kolejna ważna lekcja i cenne doświadczenie. Pomimo wielu wyzwań, zebrałyśmy nowe umiejętności, które z pewnością przyniosą owoce w przyszłości. To wydarzenie było także testem naszej siły mentalnej. Pokazało jak istotne jest utrzymanie skupienia i motywacji w trudnych momentach. Każde takie doświadczenie wzmacnia nas nie tylko technicznie, ale także psychicznie, co jest kluczowe w dalszym rozwoju Mecze były na wysokim poziomie. Zagrały wszystkie zawodniczki, nawet nasze najmłodsze rzucały bramki w meczach na styku. Wracamy zadowolone i co najważniejsze wszystkie zdrowe - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.

Elbląska drużyna w przyszły weekend rozpocznie rywalizację w Orlen Superlidze Kobiet. Pierwszym przeciwnikiem Startu będzie MKS PR Urbis Gniezno. Mecz ten zostanie rozegrany 1 września w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 16. Dziś natomiast (25 sierpnia) będzie miała miejsce oficjalna prezentacja zespołu podczas Święta Chleba. EKS Start Elbląg pojawi się na scenie pod katedrą o godz. 19.