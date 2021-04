Trener Andrzej Niewrzawa: Czeka nas ciężki bój

W piątkowy wieczór (9 kwietnia) szczypiornistki Startu podejmą Eurobud JKS Jarosław. Stawką tego pojedynku dla elbląskiej ekipy będzie awans o jedną pozycję w tabeli i zepchnięcie rywalek na siódmą lokatę. - Ostatnie mecze dodały nam skrzydeł. Chcemy poprawić swoją pozycję i damy z siebie dużo - powiedziała Justyna Świerczek.

Przed szczypiornistkami EKS bardzo ważny mecz, który daje nadzieję na opuszczenie przedostatniego miejsca w superligowej tabeli. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy są w ostatnim czasie w niezłej formie, jednak nie przekłada się to w pełni na zdobycz punktową. W końcu jednak, w ostatnim starciu, elblążanki przełamały złą passę pokonując wiceliderki z Kobierzyc. Nadal jednak mają spore problemy związane z długimi przestojami w grze. Jak istotny jest piątkowy mecz z Eurobud JKS Jarosław, zdają sobie doskonale sprawę.

- Zwycięstwo nad Kobierzycami było bardzo ważne, bo dało nam ono możliwość by wspiąć się w górę w ligowej tabeli. Na pewno kluczem będzie zwycięstwo z Jarosławiem, który jest naszym bezpośrednim rywalem w tabeli. Na swoim parkiecie spróbujemy co najmniej powtórzyć wynik z Jarosławia, gdzie zwyciężyliśmy jednym golem. Pamiętajmy, że jest to zespół, który sprawił w tym sezonie wiele niespodzianek. Czeka nas ciężki bój, ale mój zespół ostatnio dobrze funkcjonuje, dobrze wygląda, gramy pewniej, popełniamy mniej błędów w ataku, bramkarki pomagają. Nawet z lepszymi zespołami gramy dobre spotkania, dobre fragmenty, a w kolejnym meczu trzeba te dobre fragmenty jak najbardziej przeciągnąć w czasie, żeby na koniec wynik był dla nas korzystny - powiedział trener Startu Andrzej Niewrzawa.

W I rundzie rozgrywek elblążanki przegrały na własnym parkiecie z JKS 21:26. W 14. kolejce udało się wygrać na parkiecie rywalek 25:24. Piątkowe starcie będzie kończyć III rudę PGNiG Superligi kobiet. Podopieczne Reidara Moistada wygrały do tej pory pięć meczów, przegrały 15, w tym dwa po rzutach karnych. Z kolei Start wygrał cztery razy w regulaminowym czasie gry oraz jeden po serii rzutów karnych, 14 razy schodził z boiska pokonany po 60 minutach gry i raz po karnych. Zespoły dzielą obecnie dwa punkty. Jarosławianki liczą na zwycięstwo w Elblągu za pełną pulę, co pozwoli im się jeszcze bardziej zbliżyć do koszalinianek, natomiast Start ma nadzieję na zepchnięcie najbliższych rywalek na siódmą lokatę.

Najlepiej punktującą zawodniczką JKS jest Aleksandra Zimny, która w 18 meczach rzuciła 82 bramki. Sześć goli mniej zanotowała kołowa Sylwia Matuszczyk. W szeregach Startu najskuteczniejsza jest Joanna Waga, która w 20 meczach zdobyła 95 bramek.

Piątkowy mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej bez udziału publiczności. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale zobacz.tv, początek o godz. 18.

