Trenerka Startu zostaje na dłużej

Zarząd klubu Energa Start Elbląg poinformował, że przedłużył kontrakt z trenerką Magdaleną Stanulewicz na kolejne trzy lata. - Jesteśmy przekonani, że to odpowiednia osoba, by kontynuować rozpoczęty proces tworzenia silnej drużyny, opartej na ambitnych zawodniczkach i nowoczesnym podejściu do szkolenia - powiedział prezes klubu Miłosz Kulawiak.

Magdalena Stanulewicz kończy właśnie pierwszy rok pracy z klubem. Została zatrudniona po tym jak rozstano się ze szkoleniowcem Romanem Montem. Zarząd klubu udzielił jej dużego kredytu zaufania, bo do Elbląga trafiła jako młoda i niedoświadczona na najwyższym stopniu rozgrywkowym trenerka. Była skrzydłowa odpłaciła się klubowi z nawiązką. Nikt nie oczekiwał od niej, że będzie walczyć o wysokie lokaty, a celem maksimum było dostanie się do grypy mistrzowskiej. To osiągnęła bez problemu, a zwieńczeniem bardzo dobrego sezonu było zajęcie 4. miejsca. Zarząd docenił jej postawę oraz zaangażowanie i postanowił przedłużyć kontrakt na kolejne trzy lata.

- W imieniu zarządu klubu z ogromną satysfakcją informuję, że po udanym pierwszym sezonie współpracy przedłużyliśmy kontrakt z Magdaleną Stanulewicz i będziemy współpracować przez kolejne trzy lata. Jej zaangażowanie, profesjonalizm i determinacja w budowaniu zespołu są w pełni zgodne z naszymi wartościami i długofalową wizją rozwoju klubu. Jesteśmy przekonani, że Magdalena Stanulewicz to odpowiednia osoba, by kontynuować rozpoczęty proces tworzenia silnej drużyny, opartej na ambitnych zawodniczkach i nowoczesnym podejściu do szkolenia. Liczymy, że wspólnie osiągniemy kolejne sukcesy sportowe, które przyniosą radość naszym kibicom, dumę miastu Elbląg i sponsorom oraz zachęcą młodzież do uprawiania tej jakże wymagającej dyscypliny sportu - mówił prezes Startu Miłosz Kulawiak.

Magdalena Stanulewicz również jest bardzo zadowolona z przedłużenia umowy. - To mój pierwszy sezon w klubie, ale już od początku poczułam, że to miejsce z ogromnym potencjałem. Tworzymy tu wyjątkową atmosferę pełną pozytywnej energii, zaangażowania i wzajemnego wsparcia. Otaczają mnie ludzie, którzy myślą podobnie i chcą razem budować coś trwałego. Sama również dokładam do tego swoją cegiełkę. Wierzę, że pozytywna energia jest zaraźliwa, a dobra drużyna zaczyna się od relacji i wspólnego celu, dlatego z radością przedłużyłam kontrakt na trzy lata. Chcę rozwijać ten klub i z każdym dniem tworzyć z nim coś naprawdę wyjątkowego - powiedziała trenerka.

Sezon 2024/2025 dobiega końca. Przed drużyną ostatni mecz, w sobotę (24 maja) zespół Magdaleny Stanulewicz zmierzy się na wyjeździe z KPR Gminy Kobierzyce.