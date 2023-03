Umocnić się na bezpiecznym miejscu

Przed piłkarkami ręcznymi Startu wyjazd do Koszalina na pojedynek z Młynami Stoisław. Czy elblążankom uda się po raz trzeci w bieżącym sezonie pokonać koszalinianki, dowiemy się we wtorkowy (28 marca) wieczór.

Zespół Romana Monta jest bardzo blisko utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej, a już jutro może postawić przysłowiową „kropkę nad i” i zapewnić sobie możliwość gry w przyszłym sezonie w PGNiG Superlidze kobiet (oczywiście o ile zostaną spełnione wszystkie warunki związane z procesem licencyjnym). Obecnie Start, z dorobkiem dwudziestu czterech punktów, plasuje się na 7. miejscu. Jeden punkt mniej mają gnieźnianki, natomiast wtorkowy rywal EKS ma na swoim koncie osiemnaście oczek. Szans na utrzymanie nie mają już natomiast chorzowianki. Dla zawodniczek Młynów Stoisław potyczka EKS będzie bardzo ważna, bo jeśli przegrają, to ich sytuacja się skomplikuje i najprawdopodobniej do ostatniej kolejki będą musiały walczyć o uniknięcie gry w barażach.

Elblążanki i koszalinianki rywalizowały ze sobą w tym sezonie dwukrotnie i dwukrotnie lepsze były zawodniczki Startu (25:22 i 28:25). Zawodniczki EKS mają zamiar wygrać po raz trzeci - Jedziemy do Koszalina po trzy punkty, które podwyższą naszą przewagę w tabeli nad Gnieznem. Mecz nie będzie łatwy, ale jesteśmy dobrej myśli - powiedziała Paulina Kopańska.

- Jeśli jutro wygramy to definitywnie unikniemy gry w barażach - dodał trener Startu. - Ostatnio Anna Mączka dała we znaki wszystkim drużynom. W ostatnim meczu przygotowaliśmy się pod grę Łęgowskiej, udało się ją zatrzymać. Teraz mamy nadzieję, że zatrzymamy Mączkę. Nie lekceważymy nikogo, w ostatnim meczu skrzydła nas mocno pokarały. Generalnie stawiamy na mocną grę zespołową w obronie, to jest dla nas najważniejsze. Jeśli zrealizujemy nasze założenia, to możemy być spokojni o wynik - podsumował szkoleniowiec Roman Mont.

Z kolei trener Młynów Stoisław ma nadzieję, że jego zespół w końcu pokona Start - Po dwóch porażkach przydałoby się wygrać. Wiemy co mamy zrobić. Przede wszystkim musimy poprawić nasz stan zdrowia. Niestety, dziewczyny grają z różnymi urazami i najważniejsze jest to, by nad tym popracować. Mamy pomysł jak zagrać ze Startem i wiemy, że na pewno zagramy inaczej niż w dwóch pierwszych spotkaniach. Jeśli dopisze nam zdrowie i solidnie się przygotujemy, to postaramy się zrealizować nasz plan, tak by nareszcie wygrać z tym zespołem - mówił Jarosław Knopik.

Wtorkowy mecz Startu z Młynami rozpocznie się o godz. 18. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie emocje.tv.