Ważna wygrana Startu

fot. Anna Dembińska

W niedzielne popołudnie (27 listopada) piłkarki ręczne Startu pokonały w elbląskiej hali Młyny Stoisław Koszalin 25:22 i zainkasowały komplet punktów. Dla elbląskiego zespołu było to ważne zwycięstwo, bo pozwoliło powiększyć dystans do koszalinianek do sześciu oczek i umocnić się na szóstym miejscu. Szerszy opis wkrótce.

Anna Dembińska