Wielki Czwartek Startu

Lepszego prezentu na święta nie mogły podarować swoim kibicom piłkarki ręczne Energi Startu. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz pokonały w elbląskiej hali wicemistrzynie Polski z Kobierzyc 31:25.

Przed spotkaniem drużyny dzieliło aż dwanaście punktów. W rundzie zasadniczej dwa spotkania pomiędzy tymi zespołami zakończyły się zwycięstwami kobierzyczanek, jednak nie były to wysokie wygrane. W trzecim starcu elblążanki zaprezentowały się znakomicie i w końcu pokonały wicemistrzynie Polski.

Zawodniczki Energi Startu od początku spotkania były skuteczne w ataku i już w 5. minucie prowadziły 4:1. Między słupkami świetnie spisywała się Nevena Radojcić, a jej koleżanki dobrze przesuwały się w obronie. Po jej kolejnej interwencji, a potem bramce z 7. metra Klaudii Grabińskiej, elblążanki miały już cztery gole więcej i o przerwę poprosił Marcin Palica. Na parkiecie pojawiła się dobrze znana w Elblągu Paulina Stapurewicz, która nieco zmniejszyła dystans bramkowy. Przez kolejne pięć minut wynik się nie zmienił, bo zawodniczki obu drużyn oddawały złe rzuty. Celność szybciej poprawiły przyjezdne, którym udało się zniwelować dystans do jednego gola. Do remisu gospodynie nie dopuściły, a wręcz przeciwnie, chwilę później znów odskoczyły na cztery bramki. Dobra gra w ofensywie, a także obrony Neveny Radocić pozwoliły naszej drużynie na udanie się na przerwę z zapasem pięciu goli (16:11).

Po zmianie stron z dystansu trafiała Joanna Wołoszyk, a na 19:12 podwyższyła Maria Szczepaniak i znów o przerwę poprosił trener KPR. Chwila rozmowy pomogła przyjezdnym, bo udało im się zdobyć trzy gole z rzędu. Potem jednak nie do zatrzymania była Aleksandra Zych, która zdobyła cztery kolejne bramki dla Startu. Po jednym z jej rzutów, przewaga miejscowych urosła do sześciu goli. Od stanu 24:18 gra się wyrównała, a rywalki straciły dwie zawodniczki, które zostały ukarane czerwonymi kartkami. Przewaga gospodyń była wysoka, a to głównie za sprawą świetnej defensywy i nie gorszej grze w ataku. Wynik był niezagrożony i trenerka Magdalena Stanulewicz mogła rotować składem. Nasza drużyna pokonała wicemistrzynie Polski 31:25.

Energa Start Elbląg - KPR Gminy Kobierzyce 31:25 (16:11)

Start: Radojcić, Pentak - Zych 8, Wołoszyk 5, Grabińska 5, Wicik 2, Kuźmińska 2, Pahrabitskaya 2, Tarczyluk 2, Szczepaniak 2, Dworniczuk 1, Szczepanek 1, Chwojnicka 1, Wiśniewska, Kubisova, Peplińska.

KPR: Kowalczyk, Saltaniuk - Polańska 7, Buklarewicz 4, Drażyk 4, Stapurewicz 3, Wiertelak 3, Melekestseva 2, Zaleśny 1, Kozioł 1, Kucharska, Pawełek, Holińska, Schneider, Kocińska, Ważna.

Kolejne spotkanie elblążanki zagrają przed własną publicznością 25 kwietnia z PGE MKS FunFloor Lublin