Wywalczyć pierwsze punkty

Piłkarki ręczne Startu w końcu zagrają przed własną publicznością. W sobotę (23 września) w ramach 3. kolejki Orlen Superligi Kobiet EKS podejmie Galiczankę Lwów. - Z ekscytacją myślimy o pierwszym meczu we własnej hali i nie możemy się go doczekać - powiedziała skrzydłowa Weronika Weber.

Szczypiornistki Startu mają już za sobą dwa spotkania. Elblążanki na inaugurację sezonu przegrały w Kobierzycach 27:33, a następnie musiały uznać wyższość mistrzyń Polski (28:21). W końcu przyszedł czas na mecz przed własnymi kibicami. W sobotę (23 września) Start podejmie drużynę z Ukrainy. - Po dobrym spotkaniu z mistrzem Polski, zagramy z Galiczanką Lwów. Rywal już nieraz pokazał w naszej lidze, że potrafi zaskoczyć. Jesteśmy na to przygotowane. Z ekscytacją myślimy o pierwszym meczu we własnej hali i nie możemy się go doczekać. Cieszymy się, że w końcu zagramy przed swoimi kibicami i zrobimy wszystko, żeby dopisać do naszego konta trzy punkty - zapowiedziała skrzydłowa EKS Weronika Weber.

- Jeśli chodzi o mecz z Galiczanką, to absolutnie musimy walczyć o punkty. Mamy postanowione cele, czyli awans do szóstki. Nie wyobrażam sobie, żeby tego celu nie zrealizować w tym sezonie. Ten mecz będzie dla nas dość ważny. Mam nadzieję, że nie sparaliżuje zawodniczek, tak jak to było w Kobierzycach, zagramy dobre zawody i uda się je wygrać - dodał trener Startu Roman Mont.

Galiczanka również ma już za sobą dwa pojedynki, także z drużynami z czuba tabeli. W swoim pierwszym meczu lwowianki przegrały w Lublinie 25:37, natomiast w drugim uległy Kobierzycom 27:30. Oba zespoły są głodne premierowego zwycięstwa, jednak trudno wskazać, która z tych ekip ma większą szansę na zwycięstwo. Warto dodać, że w przerwie wakacyjnej doszło do zmian w składzie Galiczanki. Co ważne, w zespole została zeszłoroczna królowa strzelczyń Superligi Diana Dmytryshyn. Do KPR przeniosła się obrotowa Anastasiya Melekestseva oraz bramkarka Viktoria Saltaniuk. Do składu dołączyła reprezentantka Ukrainy Milana Shukal.

Po dwóch kolejkach najwięcej bramek dla EKS rzuciła Vitoria Macedo. Brazylijska rozgrywająca ma na swoim koncie czternaście goli. Z kolei w szeregach Galiczanki po osiem bramek zdobyły Tetiana Poliak i Milana Shukal.

Sobotni mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 18. Bilety będzie można nabyć w kasie hali czynnej już godzinę przed rozpoczęciem spotkania oraz na stronie eksstart.pl/abilet. Wejściówka normalna kosztuje 20 zł, ulgowa 10 zł (emeryci, renciści, uczniowie od 7 lat i studenci do 26 roku, po okazaniu odpowiedniej legitymacji) oraz bilety ulgowe dla dzieci do lat 7 w cenie 1 zł. W sprzedaży są również karnety na cały sezon 2023/2024 w cenie 150 zł normalny i 75 zł ulgowy (dla emerytów, rencistów, uczniów i studentów do 26 roku po okazaniu odpowiedniej legitymacji). Karnety do nabycia w kasie czynnej godzinę przed meczami lub w siedzibie klubu przy al. Grunwaldzkiej 135 w godzinach od 10:00 do 15:00.

