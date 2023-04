Zawodniczki Startu nominowane do Gladiatorów

Kapituła złożona z dziennikarzy i ekspertów nominowała najlepsze piłkarki PGNiG Superligi Kobiet, które powalczą o miano Gladiatora w sezonie 2022/2023. Wśród nich znalazły się dwie zawodniczki elbląskiej drużyny.

Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród PGNiG Superligi Kobiet w 9 na 11 kategorii. Wśród nominowanych znalazły się dwie zawodniczki Startu Nikola Głębocka oraz Weronika Weber. Obie piłkarki zostały nominowane w kategorii odkrycie sezonu, dodatkowo Weronika została doceniona w kategorii skrzydłowa sezonu, natomiast Nikola w kategorii obrotowa sezonu. - Jestem bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się nominacji. Cały czas jestem w szoku - powiedziała kołowa Startu. - Nie spodziewałam się tego. Bycie nominowaną w gronie tak dobrych i doświadczonych zawodniczek cieszy podwójnie. Jestem szczęśliwa, że moja postawa w tym sezonie została zauważona i nagrodzona. Jest mi bardzo miło i motywuje mnie to do dalszej pracy, tym bardziej, że to mój pierwszy sezon w PGNiG Superlidze kobiet - dodała Weronika Weber.

Spośród wszystkich dziesięciu zespołów grających w PGNiG Superlidze Kobiet, osiem z nich ma w swoich szeregach zawodniczki nominowane do Gladiatorów.

Poniżej prezentujemy listę nominowanych:

- Odkrycie Sezonu: (zawodniczka do 23 lat):

Nikola Głębocka (EKS Start Elbląg), Weronika Weber (EKS Start Elbląg), Diana Dmytryshyn (Galiczanka Lwów)

- Obrończyni Sezonu:

Joanna Drabik (MKS Zagłębie Lubin), Jovana Milojević (MKS Zagłębie Lubin), Aleksandra Olek (KPR Gminy Kobierzyce)

- Skrzydłowa Sezonu:

Weronika Weber (EKS Start Elbląg), Adrianna Górna (MKS Zagłębie Lubin), Daria Michalak (MKS Zagłębie Lubin), Oktawia Płomińska (MKS FunFloor Lublin), Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce)

- Obrotowa Sezonu:

Nikola Głębocka (EKS Start Elbląg), Patrycja Noga (MKS FunFloor Lublin), Aleksandra Olek (KPR Gminy Kobierzyce)

- Środkowa Rozgrywająca Sezonu:

Patricia Matieli (MKS Zagłębie Lubin), Valentyna Nestiaruk (Eurobud JKS Jarosław), Aleksandra Tomczyk (KPR Gminy Kobierzyce)

- Boczna Rozgrywająca Sezonu:

Diana Dmytryshyn (Galiczanka Lwów), Emilia Galińska (MKS Zagłębie Lubin), Karolina Kochaniak-Sala (MKS Zagłębie Lubin), Monika Łęgowska (MKS PR Urbis Gniezno), Magdalena Nurska (MKS PR Urbis Gniezno)

- Bramkarka Sezonu:

Beata Kowalczyk (KPR Gminy Kobierzyce), Monika Maliczkiewicz (MKS Zagłębie Lubin), Basia Zima (MKS Zagłębie Lubin)

- Trener Sezonu:

Vitalii Andronov (Galiczanka Lwów), Bożena Karkut (MKS Zagłębie Lubin), Edyta Majdzińska (KPR Gminy Kobierzyce)

- Zawodniczka Sezonu:

Diana Dmytryshyn (Galiczanka Lwów), Emilia Galińska (MKS Zagłębie Lubin), Karolina Kochaniak-Sala (MKS Zagłębie Lubin), Patricia Matieli (MKS Zagłębie Lubin), Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce)

- Wybór Sezonu:

Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce), Karolina Jureńczyk (MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski), Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce)

O zwyciężczyniach w poszczególnych kategoriach zdecydują same zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów. Głosowanie w oficjalnej aplikacji Superligi już ruszyło. Kibice mogą oddać swój głos na najlepsze szczypiornistki w poszczególnych kategoriach. Typy kibiców zostaną skonfrontowane z typami zawodniczek i sztabów, w stosunku 40% wagi głosów kibiców do 60% wagi głosów szczypiornistek i szkoleniowców. Głosowanie potrwa do 10 maja. Wyjątkiem od tej reguły są dwie kategorie Gladiatorów. Nominację w kategorii Wybór Sezonu otrzymały trzy zawodniczki, które kibice najczęściej wybierali do tytułu Zawodniczki Tygodnia. Z kolei tytuł Królowej Strzelczyń otrzyma zawodniczka, która w trakcie całego sezonu 2022/2023 ma na swoim koncie najwięcej rzuconych bramek. Wręczenie Gladiatorów po ostatnim meczu sezonu.