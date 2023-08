Zwycięstwo na początek

Od wysokiej wygranej rozpoczęły Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawodniczki Startu. Elblążanki pokonały tczewski Sambor 37:19.

W Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oprócz gospodyń, udział bierze SPR Gdynia, Młyny Stoisław Koszalin oraz tczewski Sambor. Na otwarcie turnieju elblążanki zmierzyły się z tczewiankami, które od sezonu 2023/2024 będą grały w Lidze Centralnej. Różnicę w poziomach obu zespołów było widać już od pierwszych akcji. Piłkarki Startu dominowały w każdym elemencie gry i w 6. minucie prowadziły 8:2. Zawodniczki Sambora miały ogromne problemy ze sforsowaniem defensywy EKS i co rusz traciły kolejne bramki, po kontratakach skrzydłowych Startu. Gospodynie z łatwością wypracowywały sobie sytuacje strzeleckie i finalizowały swoje akcje. W 17. minucie tablica wyników wskazywała 13:3, a pięć minut później przewaga miejscowych urosła do do trzynastu bramek. W ostatnich minutach między słupkami Sambora zameldowała się byłą zawodniczka EKS Julia Żarnoch, która kilkukrotnie odbiła piłkę, a jej koleżanki z zespołu rzuciły cztery bramki z rzędu. Po 30 minutach gry było 19:9.

Po przerwie elblążanki znów kontynuowały swoją dobrą grę, jednak rywalki już nieco częściej trafiały do siatki. Trener Roman Mont rotował składem, na parkiecie zameldowały się wszystkie zawodniczki Startu. Przy stanie 29:16, o kolejną przerwę poprosił trener Sambora. Po wznowieniu jego zawodniczki nie miały zbyt wielu argumentów by móc chociaż trochę zniwelować straty. Gospodynie trafiał do siatki raz za razem, by ostatecznie wygrać 37:19.

EKS Start Elbląg - SPR Sambor Tczew 37:19 (19:9)

Start: Ciąćka, Radojcic - Macedo 9, Weber 8, Dworniczuk 5, Pahrabitskaya 5, Wołoszyk 4, Owczarek 2, Bancilon 1, Grabińska 1, Stapurewicz 1, Tarczyluk 1, Głębocka, Kuźmińska, Stefańska.

Dziś (26 sierpnia) o godz. 18 elblążanki zmierzą się z SPR Gdynia. Wcześniej, o godz. 17:30 w hali przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu. Wstęp wolny.

Terminarz turnieju:

26.08.2023 (sobota):

11:00 EKS Start Elbląg - SPR Sambor Tczew (37:19)

13:00 Młyny Stoisław Koszalin - SPR Gdynia (35:22)

16:00 Młyny Stoisław Koszalin - SPR Sambor Tczew

18:00 EKS Start Elbląg - SPR Gdynia

27.08.2023 (niedziela):

10:00 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

12:00 SPR Gdynia - SPR Sambor Tczew

13:30 Zakończenie Turnieju