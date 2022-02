 10 Najlepszych Sposobów dotyczących Twojego bezpieczeństwa podczas Przeglądania Internetu

Dzięki internetowi posiadamy dostęp do ogromu informacji. Bez tego źródła wszelkich danych nasz świat wyglądałby nieco inaczej. Przeglądając internet upewnij się, że korzystasz z niego w sposób bezpieczny.

W ten sposób unikniesz niechcianych złośliwych oprogramowań oraz wirusów. Oto wskazówka dla Ciebie, na temat tego jak korzystać z przeglądarki w sposób bezpieczny. Pomyśl nad usługą jaką oferuje vpn, szczególnie surfshark vpn.

1. Nie korzystaj z przeglądarki Internet Explorer.

Najłatwiejszym sposobem na znalezienie się złośliwego oprogramowania na naszym komputerze jest kliknięcie, nawet przypadkowe, w reklamę przez przeglądarkę IE. W konsekwencji następuje ładowanie niechcianej strony. Korzystaj z przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome – obie są darmowe i w pełni zintegrowane z Windows. Są one znacznie bezpieczniejsze aniżeli wspomniana przeglądarka Internet Explorer. Okazuje się, że niektóre strony internetowe upominają się o tę przeglądarkę ale zaleca się korzystanie z niej tylko wtedy gdy wymaga tego dana sytuacja.

2. NIGDY nie pobieraj “DARMOWEJ” gry lub programu.

Takie strony internetowe jak weatherburg, coupons.com, ask.com oraz inne podobne z chęcią zaoferują pobranie tak zwanych darmowych programów. Odradzamy. Wszystkie wymienione powyżej a szczególnie te strony z grami mają na celu zainstalowanie nie tylko gry lub program ale również wiele innych, których nawet nie jesteśmy świadomi, że znajdą się na naszym komputerze. Działa to w taki sposób, że historia waszego przeglądania trafia w ręce trzecich osób przy czym zarabiają na naszej bezmyślności. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jaka jest pogoda, przejdź na stronę weather.com, ale NIGDY nie pobieraj niczego, pod czym podpisują, że jest DARMOWE – KLIKNIJ TUTAJ. Zaleca się granie w gry za pośrednictwem stron internetowych. Radzimy uważać na pobieranie plików ze strony poker.com, ponieważ instalacja gry może poskutkować również instalacją oprogramowania śledzącego.

3. Nie otwieraj wiadomości SPAM.

Zdarza się, że do naszej skrzynki pocztowej wpada wiadomość zaliczana do Spamu. Nie ma potrzeby sprawdzania czy otwierania takiego typu wiadomości. Najlepiej usunąć. Zastosuj tę praktyczną zasadę: jeśli nie spodziewasz się wiadomości e-mail dotyczącej rejestracji na danej stronie lub jeśli dotarła do Ciebie wiadomość oznaczona jako spam której się nie spodziewałeś, w tym przypadku możesz pominąć ją i przenieść do kosza. Nie dostaniesz e-maila od firm takich jak UPS czy IRS (i od im podobnych).

4. Wystrzegaj się klikania w reklamy. W JAKIEKOLWIEK REKLAMY.

Reklamy są szkodliwe. Nawet po kliknięciu w ogłoszenie od Google można zostać przeniesionym w miejsce do którego nie chieliśmy być przekierowani. Powstrzymaj się od lenistwa i jeśli widzisz reklamę, na początek sam wpisz dane tej reklamy w wyszukiwarkę, ale nigdy nie klikaj w linki znajdujące się po stronie prawej, lewej lub na samym końcu strony internetowej. Czasami podczas przeglądania danej strony internetowej wyświetla się nagle powiadomienie z zapytaniem czy na pewno wykonać tę czynność. Zanim odpowiesz twierdząco, dokładnie zapoznaj się z treścią powiadomienia. Zwróć szczególną uwagę na rozszerzenia do przeglądarek oraz programy, które przed instalacją odnoszą się z zapytaniem czy je odtworzyć. Upewnij się, że pochodzą z zaufanego źródła.

5. Wystrzegaj się stron, których działanie na komputerze jest zbędne.

Wydaje się to oczywistym, jednak większość złośliwych oprogramowań oraz programów szpiegujących ma swoje źródło u stron przez które dokonujemy zakupów wszelakiego rodzaju produktów. Stosownym jest posługiwanie się wyszukiwarką w celu ich odnalezienia. Jednak wystrzegajmy się szukania przez przeglądarkę “najlepszej opcji”, ponieważ to jest jedna z czynności, która naraża nas na zainfekowanie wirusem lub złośliwym oprogramowaniem. Wybieraj strony ze sprawdzonych źródeł i omijaj te, których źródła pochodzenia nie jesteś świadom.

6. Wystrzegaj się instalacji aplikacji powiązanych z Facebook’iem!

Bezpiecznie korzystaj z Facebook’a. Jednak nigdy nie zgadzaj się na instalacje aplikacji w Twojej przeglądarce, w przypadku gdy jesteś proszony przez tą aplikację o zalogowanie się przez konto na Facebook’u w celu uzyskania “dostępu”. W ten sposób odbywa się przechwytywanie kont, szczególnie konta na Facebook’u oraz Twojej skrzynki pocztowej.

7. JAK NAJSZYBCIEJ zamykaj wyskakujące okna!

W momencie pojawienia się tego typu okna podczas przeglądania strony, niezwłocznie naciśnij x znajdujący się na czerwonym tle po górnej, prawej stronie aby zamknąć te okno. Natomiast jeśli klikniesz w taką treść lub w przypadku gdy okno w pełni się załaduje, najprawdopodobniej nastąpi zainfekowanie sprzętu wirusem. Zatem zamknij tego typu okno jak najszybciej, zanim w pełni się załaduje! SZCZEGÓLNIE jeśli występuje takowe okno oraz widocznie zawiadamia, że zostałeś zainfekowany wirusem i że możesz to naprawić klikając w nie…oraz podając dane dotyczące Twojej karty kredytowej…podając numer Twojego dowodu…i numer PIN do konta bankowego…

8. Nie loguj się na konto z linku podanego w wiadomości e-mail lub na stronie typu Facebook.

Loguj się przez strony internetowe nie używając żadnych linków przekierowujących na daną stronę, często pojawiających się w wiadomościach mailowych.

9. Wystrzegaj się używania dysków USB podarownych przez Twoich przyjaciół, współpracowników czy inne osoby.

Jeśli dana osoba podaruje Ci dysk przenośny (jeśli ich komputer był zainfekowany a dysk był używany przez ich sprzęt), istnieje prawdopodobieństwo, że wirus zostanie przeniesiony także na Twój sprzęt! W tym celu zastosuj skanowanie dysku w celu ochrony przed wirusami używając sprawdzonego programu antywirusowego na Twoim komputerze. Możesz też skorzystać z zamieszczonych poniżej darmowych programów w celu przeskanowania jakichkolwiek zewnętrznych mediów.

10. Regularnie skanuj swój komputer.

W przypadku gdy zauważyłeś, że Twój komputer jest szczególnie narażony na infekowanie wirusami, częściej niż zwykle dokonuj jego skanu. O zainfekowaniu komputera wirusem może świadczyć jego powolne działanie. W tym celu możesz skorzystać z następujących programów:

Malwarebytes Anti-Malware

Super Anti-Spyware

Combofix (tylko w ostateczności – odwiedź nas aby uruchomić, jeśli ikony Twojego pulpitu znikają a jeśli dotyczy to bezpośrednio Windows’a)

Kaspersy Online Virus Scan

Postępuj zgodnie ze wskazówkami oraz korzystaj z nich podczas przeglądania przeglądarki internetowej. Uchronisz się również przed złośliwymi oprogramowaniami!