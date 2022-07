 -15% na kuchnie z wyposażeniem w sklepach Castorama do 13 sierpnia

Meble kuchenne Alpina w jasnym, kremowym kolorze, czy Alisma w szarym połysku? Dużo szuflad do wygodnego przechowywania przyborów kuchennych, a może szafki z koszami cargo? Jak wyobrażasz sobie kuchnię idealną?

Przyjdź do Castoramy i wybieraj spośród szerokiej oferty mebli kuchennych w różnych stylach, wykończeniach i kolorach w obniżonych cenach. Dobierz do mebli odpowiednie wyposażenie i ciesz się wnętrzem dopasowanym do Twoich potrzeb i stylu.

Kuchnia to serce domu a nasi projektanci pomogą Ci w stworzeniu Twojego wymarzonego miejsca do gotowania. Podczas spotkania z projektantem w sklepie otrzymasz kompletny projekt kuchni i poznasz wiele inspirujących rozwiązań, opcji wykończeń i ciekawych aranżacji. Na projektowanie umówisz się wygodnie, online - na stronie.

Już dziś zrealizuj projekt kuchni i odbierz 15% jego wartości na karcie podarunkowej na kolejny zakupu. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 18.07 do 13.08. 2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

Dodatkowo, akcji towarzyszy dedykowana oferta kredytowa z ratami 0%. Minimalna kwota kredytu to 3000 zł. Więcej szczegółów w sklepach i na castorama.pl.

Razem z Castoramą łatwo budujesz, remontujesz i urządzasz. Wysoka jakość, niskie ceny, łatwe i szybkie zwroty, dostawy na terenie całej Polski! Projekty aranżacji wnętrz, metamorfozy mieszkań i tysiące inspiracji do zmian.

Castorama Elbląg

ul. Żuławska 25

poniedziałek-piątek 7-21

sobota 8-20

niedziele handlowe 9-19

www.castorama.pl

---materiał partnera---