 20-lecie Przedszkola Niepublicznego Wiki!

Wiki to jedno z pierwszych niepublicznych przedszkoli w Elblągu. W tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności! Przez te wszystkie lata placówka wychowała ponad 600 dzieci, które z nabytą wiedzą, umiejętnościami i wartościami zostały przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole. Przedszkole Wiki to piękna, długoletnia tradycja, która jest nadal kontynuowana przez kadrę nauczycielską, jednak to też ciągły rozwój, doskonalenie programu zajęć oraz podążanie za trendami w branży. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Panią Bożeną Weis, dyrektorką i właścicielką przedszkola oraz klubiku malucha. Zobacz więcej zdjęć.

Aleksandra Mieszko-Żołądek, ABP Agencja Kreatywna : 20 lat to ogrom czasu, czy ma Pani jakieś przemyślenia z okazji jubileuszu?

Bożena Weis: Tak 20 lat to kawał czasu. Sama nie wiem kiedy to zleciało. Oczywiście, że mam przemyślenia. Najbardziej pozytywnym jest to, że co roku mamy komplet dzieci, tworzymy listy rezerwowe, uczą się u nas całe rodzeństwa, więc to chyba najlepsza rekomendacja i zarazem nagroda, za ten cały wysiłek . Poza tym wiele się zmienia w naszym otoczeniu, przede wszystkim przepisy… każdego roku mierzymy się z nowymi procedurami i musimy się im podporządkować. Istnieje duża konkurencja w Elblągu, co chwilę powstają nowe placówki prywatne, a mimo wszystko, my nadal trwamy i mamy się dobrze.

Konkurencja rośnie, więc jak Państwo sobie z tym radzicie?

B.W.: Myślę, że to właśnie ta historia i tradycja. Mamy dobre opinie wśród rodziców, którzy przyprowadzali i nadal przyprowadzają do nas swoje dzieci, którzy głoszą dobre słowo o naszej placówce. Poza tym kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo, podchodzimy indywidualnie do naszych wychowanków. Dobieramy pedagogów w taki sposób, aby szerzyli z dumą naszą misję, by kochali dzieci i wykazywali się ogromną empatią. Rozszerzamy stale ofertę zajęciową, aby zapewnić atrakcyjny czas dzieciom oraz umożliwić im poznanie różnych dziedzin.

Czy może coś więcej powiedzieć Pani na temat zajęć dodatkowych?

B.W: Już dawno zauważyliśmy, że istnieje duże zainteresowanie wśród rodziców właśnie zajęciami dodatkowymi. Nie ma ich w przedszkolach publicznych, więc uznajemy to za naszą przewagę. Nie chwalimy się tym głośno, ale chyba musimy zacząć, bo nasz repertuar jest całkiem pokaźny. Zacznę od tego, że dla wszystkich grup przedszkolnych odbywają się lekcje języka angielskiego, aż pięć razy w tygodniu! Jest to u nas standard i kładziemy nacisk, aby od najwcześniejszych lat nasze dzieci miały kontakt z tym językiem. Poza tym mocno skupiamy się na rozwoju fizycznym i ruchowym. Wprowadziliśmy rytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz jogę. Dodatkowo umożliwiamy uczestnictwo w zajęciach judo i tańcach. Nasze dzieci uczą się logicznego i strategicznego myślenia, dzięki nauce gry w szachy. Wdrożyliśmy również informatykę, w postaci podstaw programowania oraz robotyki. Co miesiąc organizujemy spotkanie z kulturą i zapraszamy teatrzyki z przepięknymi , bajkowymi spektaklami. Jest tego dużo i staramy się, aby ta oferta nadal się rozwijała i spełniała oczekiwania rodziców oraz oczywiście dzieci.

Od września 2008 roku realizowana jest tylko w naszej placówce przedszkolnej innowacja pedagogiczna „Żywa edukacja”, czyli wykorzystanie piłek terapeutycznych. Krzesełka zostały zastąpione, właśnie przez piłki. Dzięki nim w naturalny sposób wykorzystujemy ruch podczas przyswajania wiadomości i umiejętności. Dzieci w każdej chwili, poruszając się na piłkach, mają możliwość rozładowania napięcia nie czekając do końca zajęć czy posiłku.

Co jeszcze ma znaczenie przy wyborze odpowiedniej placówki?

Z doświadczenia wiem, że jest to również obiekt, czyli lokalizacja, budynek, jego powierzchnia, wygląd pomieszczeń i oczywiście podwórko. Tutaj też mamy się czym poszczycić. Nasze przedszkole znajduje się w cichej okolicy domków jednorodzinnych. Przed wejściem jest ogólnodostępny parking. Sam budynek jest spory. Ciekawostką jest, że nasz obiekt to zabytkowy dwór. Mamy też, chyba jedne z największych sal dla dzieci, ok 60 m², czyli jak średniej wielkości mieszkanie. Każda z nich ma dostęp do sanitariatów. Ostatnio odświeżyliśmy wszystkie pomieszczenia, teraz jest jeszcze bardziej kolorowo. Ale największym powodem do dumy jest nasz plac zabaw. Jest po prostu ogromny, ma blisko 4000 m² powierzchni. Skupiliśmy się na jego dobrym wyposażeniu, aby nasi wychowankowie nie nudzili się będąc na świeżym powietrzu.

Czy jest coś jeszcze o czym powinniśmy wiedzieć?

Myślę, że warto wspomnieć jeszcze o tym, że posiadamy własną kuchnie, która jest bardzo dobrze i profesjonalnie wyposażona. Panie kucharki tworzą cuda na talerzach dla naszych dzieci. Każdego dnia zapewniamy 3 posiłki. Dodam, że są u nas dzieci z alergiami pokarmowymi, dla których szykujemy indywidualne posiłki, pozbawione szkodzących składników.

Przy przedszkolu funkcjonuje również klubik malucha. Proszę powiedzieć skąd ten pomysł.

To również odpowiedź na potrzeby i zapytania rodziców. Szukali placówki, gdzie będą mogli zostawić dzieci w jednym miejscu. Kochamy wszystkie maluchy, zarówno te starsze, jak i młodsze. Więc otworzyliśmy klubik malucha. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania! Mamy 20 miejsc i prawie 100 % obłożenia. Dodatkowo udzielamy rabatów dla rodziców dwójki czy trójki naszych wychowanków. Klubik, tak jak inne prywatne żłobki, nie jest finansowany ze środków publicznych (pzyp. w przeciwieństwie do przedszkoli), jednak Polski Ład umożliwia dopłaty dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Zapraszamy do nas po szczegóły.

Niedługa rusza rekrutacja do przedszkoli na rok 2022/2023, czy chciałaby Pani coś powiedzieć rodzicom, którzy szukają idealnej placówki dla swoich pociech?

Zapraszam wszystkich rodziców, aby zobaczyli nasze przedszkole i przekonali się, że dzieci są u nas szczęśliwe, mają dużo atrakcji, zajęć, że dbamy o ich rozwój, zarówno psychiczny jak i fizyczny. Odpowiadamy na potrzeby wychowanków i ich rodziców. Dialog jest dla nas bardzo ważny, aby nadal się rozwijać i tworzyć atrakcyjną ofertę.

Na zakończenie rozmowy, czego mamy życzyć Pani na kolejne 20 lat?

Przede wszystkich wytrwałości oraz kolejnych sześciuset tak cudownych dzieci, jak do tej pory.

Rozmawiała Aleksandra Mieszko-Żołądek, z ABP Agencji Kreatywnej.

