20 listopada Deltaphonic zagra w Beczce

W środę, 20 listopada, w elbląskim pubie Beczka na elbląskiej starówce wystąpi amerykański zespół Deltaphonic. Świetna muzyka na żywo w wyjątkowym miejscu? Brzmi jak przepis na dobry wieczór!

Coś dla ucha

Deltaphonic to unikalne połączenie rock and rolla z gatunkami takimi jak funk, soul i blues. Formacja pochodzi z Nowego Orleanu. Liderem zespołu jest Andrew T. Weekes, a na scenie towarzyszą mu gitarzyści Paul Provosty i Logan Sellers oraz perkusista Trenton O'Neal.

Jak czytamy na stronie agencji koncertowej Delta, zespół podczas pandemii opuścił USA i zawitał w Ekwadorze, gdzie obecnie przez część roku produkuje festiwal muzyczny... w dżungli. Deltaphonic ma na koncie kilka wydawnictw muzycznych, a listopad 2024 to czas ich pierwszej koncertowej wyprawy do Polski. W Elblągu panowie zagrają 20 listopada, oczywiście w pubie Beczka! Wyjątkowi muzycy pojawią się więc w wyjątkowym miejscu, przy Studziennej 12a, w samym sercu elbląskiej starówki. Bilety na koncert można nabyć tutaj lub w lokalu.

Beczka to miejsce z wyjątkowym klimatem. Fot. FB pubu

Coś dla ciała i ducha

Beczka to profesjonalna organizacja muzycznych wydarzeń, zawsze z dbałością o najlepsze nagłośnienie i oświetlenie. Pub ciągle rozwija swoją działalność, na następny rok planowane są już kolejne koncerty, ale także stand-upy i wiele innych. To miejsce, w którym organizowane są turnieje szachowe, a wkrótce zagości tam również dart. Tu również odbywają się świąteczne, tematyczne imprezy, takie jak ostatnie halloween czy nadchodząca zabawa sylwestrowa...

Coś dla podniebienia i brzucha

... a to wszystko, co dzieje się w Beczce, jest jeszcze atrakcyjniejsze dzięki świetnej ofercie zarówno jeśli chodzi o drinki jak i jedzenie. To tutaj napijesz się Tyskiego z tanka, które dostarczane jest do lokalu cysternami, a gazowane dopiero przy procesie nalewania. To tutaj spróbujesz pysznych, oryginalnych koktajlów. To w Beczce zjesz świetne burgery, żeberka, tagliatelle z kurczakiem, belgijskie frytki, sałatki i wiele, wiele innych.

Do zobaczenia w Beczce!

Beczka

Elbląg, Studzienna 12 a

Facebook

beczkaelblag@wp.pl