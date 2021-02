20 lutego Dzień Otwarty w Przedszkolu Jedyneczka!

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty do Jedyneczki, który odbędzie się 20 lutego w godz. 10-14! W tym roku wybierzemy się w podróż dookoła świata. Przygotujcie się na moc wrażeń! Jakie atrakcje czekają na dzieci? Kangury z Australii, pingwiny z Antarktydy, Indianie z Ameryki i orientalna Azja..., a dla odważnych Afryka dzika i safari! A to wszystko w Europie, w Elblągu, w Jedyneczce!

Zapraszamy do zapisów dzieci na nowy rok szkolny 2021/2022 do Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Sportowego Jedyneczka na Bielanach! W Jedyneczce mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w grupach, do których przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Dlaczego Jedyneczka to dobry wybór dla każdego dziecka? Nasze Przedszkole to miejsce przyjazne dzieciom, z którym ciężko się rozstać, wracając do domu po dniu pełnym wrażeń, atrakcji i zabawy. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która dba o harmonijny rozwój dziecka.

Obok nowoczesnego budynku przedszkola, bogatej infrastruktury i wyposażenia trzeba podkreślić, że sercem Jedyneczki jest NASZA KADRA, która kocha dzieci, która pracuje z pasją dla dzieci, uczy przez zabawę.

Na zajęciach dydaktycznych, nauczyciele starają się wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby dzieci i rozwijać zainteresowania i pasje, których u dzieci nie brakuje. To co ważne: nasze Przedszkole jest bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dlatego kadra ma możliwość prowadzenia zajęć przy użyciu tablic multimedialnych, robotów edukacyjnych oraz magicznego dywanu.

W Jedyneczce o wszechstronny rozwój dzieci dba również logopeda na zajęciach z profilaktyki logopedycznej oraz terapii logopedycznej. Kładziemy nacisk na naukę języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela na bardzo wysokim poziomie. Istotne jest również, że nasze dzieci obcują z muzyką na żywo podczas zajęć rytmiczno-muzycznych!

Jedyneczka to miejsce, w którym każdy dzień jest wyjątkowy. To miejsce, w którym dzieci od najmłodszych lat mogą dawać upust energii i trenować pod okiem doświadczonych sportowców, instruktorów sportów, rozwijając swoją motorykę dużą i wzmacniając sprawność i siłę fizyczną. Jedyneczka może pochwalić się bogatą ofertą zajęć sportowych. Dzieci dzielnie trenują na zajęciach z piłki nożnej, piłki ręcznej, gimnastyki ogólnorozwojowej, judo oraz tańca. W Jedyneczce dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w myśl naszego motta „Mądrze, zdrowo na sportowo!”

Dzień Otwarty 20.02.2021 r. godz. 10:00-14:00

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe Jedyneczka

Ul. Nowogródzka 7, 82-300 Elbląg

tel. 606-25-31-09, 692-05-10-05

kontakt@jedyneczka.elblag.pl

www.jedyneczka.elblag.pl