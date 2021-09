25-26 września Festiwal targowy w Elblągu „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych"

W okresie pandemii dostęp do produktów lokalnych jest ograniczony, stąd powstała inicjatywa stworzenia wspólnej, ogólnopolskiej platformy sprzedażowej dla branży rolniczej „Polski e-bazarek”. Podczas elbląskich targów będziemy mieli okazję przedstawić wytwórców, którzy przekonali się do takiej formy sprzedaży i dzięki korzyści płynącym z wirtualnego krótkiego łańcucha dostaw - nie zaprzestali swej działalności, a teraz będą mieli okazję spotkać się ze swoimi klientami.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zainteresowania produktami bezpośrednio od wytwórcy, w tym rolnika. Konsumenci są coraz bardziej wymagający, chcą kupować produkty o wysokiej jakości i z wiadomego źródła. Chcą mieć pewność, że produkt, który nabywają, charakteryzuje się wyjątkową jakością, jest bezpieczny dla zdrowia i wytworzony z zachowaniem wszelkich wymogów higienicznych. Stąd też duże zainteresowanie poszukiwaniem wyjątkowych, regionalnych i tradycyjnych produktów.

Targi organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa z siedzibą w Olsztynie, to miejsce, gdzie spotkają się różni producenci i wytwórcy rękodzieła. Jest to okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć, do podzielenia się doświadczeniem, a nawet przepisami na oryginalną babkę czy pasztet. W ramach dodatkowych atrakcji odbędzie się Piknik Rodzinny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Podczas targów „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych” zaplanowano przeprowadzenie konkursu na „Najciekawsze stoisko” – wyniki zostaną ogłoszone w sobotę, po zakończeniu części wystawienniczej.

Targi to okazja do promocji produktów regionalnych, tradycyjnych, ich producentów, wytwórców rękodzielnictwa, osiągnięcia kół gospodyń wiejskich. Takie wydarzenia mogą owocować rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, bowiem dają możliwość poznania producentów różnorodnych produktów i historii jaka za nimi stoi - często przekazywanej z dziada pradziada, stąd niepowtarzalność smaków i oryginalne receptury.

Na czas wydarzenia skrzyżowanie z Mostową i Starym Rynkiem zostanie zamknięte.

Plan targów:

25.09.2021 r. (sobota)

9:00 - 16.00 - zwiedzanie stoisk wystawowych

13:00 – uroczyste otwarcie wydarzenia pn. „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych”

Konkurs na „Najciekawsze stoisko”

16:00 - zakończenie targów

17:00 - uroczysta gala:

- otwarcie gali – przywitanie uczestników – Dyrektor WMODR, wystąpienia okolicznościowe gości

- podsumowanie konkursu na „Najciekawsze stoisko”

26.09.2021 r. (niedziela)

9:00-16.00 zwiedzanie stoisk wystawowych

Patronat Honorowy: Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki

Patroni medialni: Polskie Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pn. "Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych".

