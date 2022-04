 30-lecie Fundacji Końskie Zdrowie

Historia Fundacji Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią „Końskie Zdrowie” w Elblągu formalnie zaczyna się 6 kwietnia 1992 roku. Jest to jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w regionie i pierwsza zajmująca się hipoterapią.

Początek idei pracy społecznej jest jednak dużo wcześniejszy. Zaczęło się od dziadka Aleksandra Obryckiego – Ułana 27. Pułku Ułanów im. Stefana Batorego, który brał czynny udział w walce o wolną Polskę. To on zaszczepił w synu – Zygmuncie Obryckim - a moim ojcu - pasję do koni i jeździectwa, ułańską fantazję oraz odpowiedzialność społeczną. To Zygmunt Obrycki był inicjatorem założenia organizacji, która pozwoliłaby mu połączyć te wszystkie cechy, nieprzerwanie pełnił więc funkcję Prezesa Zarządu – aż do końca 2019 roku. Kiedy założono Fundację miałam 12 lat. Dzisiaj jestem kolejnym i drugim w jej historii Prezesem Zarządu. Misją Nowego Zarządu jest reaktywacja i rozwój działalności organizacji, zatem rozpoczynamy proces odnowy Końskiego Zdrowia.

Od 2017 roku prowadzimy i rozwijamy projekt PONY CUP czyli cykl jeździeckich zawodów dla dzieci. Sukcesem 2021 roku było organizowanie cyklu zawodów PONY CUP 2021 poza granicami województwa warmińsko-mazurskiego – stając się projektem ogólnopolskim. Na sezon 2022 – zaplanowanych jest 9 zawodów PONY CUP 2022.

Największym sukcesem w 2021 roku była certyfikacja ośrodka Fundacji Końskie Zdrowie przez Polski Związek Jeździecki, potwierdzając tym samym fachowe, bezpieczne i rzetelne prowadzenie nauki jazdy konnej.

Nowy rozdział w historii Fundacji Końskie Zdrowie jest pisany przede wszystkim przez Ludzi tworzących Końską Rodzinę. Nadal marzymy o krytej ujeżdżalni ale przede wszystkim chcemy na kolejne długie lata zapewnić Mieszkańcom Elbląga tak wyjątkowe miejsce jakim jest STAJNIA W MIEŚCIE, rozwijać autorskie programy szkoleń i projekty popularyzujące jeździectwo, oraz stale rozwijać się z Wami i dla Was.

Obchody 30. urodzin rozpoczną się w środę (6 kwietnia) o 11:00, przywitaniem zgromadzonych gości, następnie zapraszamy na pokaz KADRYLA wykonanego przez naszych podopiecznych. Po uroczystym kadrylu zapraszamy na piękny i smaczny tort urodzinowy.

Jutrzejsze obchody 30-tych urodzin Fundacji Końskie Zdrowie wsparło dobrze znane na elbląskim ryku Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD, które w bezpośrednim sąsiedztwie właśnie rozpoczęło nową inwestycję.

Pierwszy prezent z tejże okazji to sprzęt sportowy – piękne czapraki dla wszystkich naszych koni - od firmy ELSAR Meble na wymiar – już są w stajni i będą się pięknie prezentować podczas pokazu urodzinowego wykonanego przez dzieci uczestniczące w szkółce jeździeckiej działającej przy Fundacji.

Bardzo duże wsparcie już od dwóch lat zapewnia nam także firma pana Łukasza Szulc American HOME Biuro Nieruchomości, który objął patronatem kilka różnych wydarzeń w tegorocznym kalendarzu są to: egzaminy na odznaki jeździeckie, letnie i jesienne zawody PONY CUP 2022 HOBBYHORSE ELBLĄG oraz 30. HUBERTUS FUNDACJI.

Kolejnym bardzo ważnym dla nas wsparciem jest pan Ariel Zubiel z firmy WAITW, E-BIKE i GAMING ROOM, który natomiast objął patronatem lipcowe PONY CUP 2022 ELBLĄG oraz Zawody Towarzyskie w skokach już we wrześniu.

Wsparcie i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców jest dla nas bardzo ważne i pomocne w realizacji różnych wydarzeń na terenie Fundacji Końskie Zdrowie w Elblągu przy ulicy Okólnik 4 w Elblągu. Plan wydarzeń opublikowany jest na naszej stronie oraz mediach społecznościowych.

