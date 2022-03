 5 gier na konsole Xbox Series, w które warto zagrać!

Konsole Xbox Series X i Xbox Series S pojawiły się w sklepach w listopadzie 2020. Od premiery minęło już zatem na tyle dużo czasu, żeby można było ocenić ten sprzęt. Zgodnie z zapowiedziami konsole nowej generacji zapewniły ogromny progres w porównaniu z poprzednimi konsolami, czyli Xbox One. Widać to na pierwszy rzut oka, gdy zestawiamy ze sobą screeny z tych samych gier dostępnych na te konsole.

Xbox Series znakomicie wykorzystuje potencjał rozdzielczości 4K. W wybranych tytułach niesamowite efekty świetle zapewnia technologia ray tracking. Oprócz tego zdecydowanie skrócił się czas ładowania gier dzięki zastosowaniu szybkiego dysku SSD. Kolejna innowacja to oczywiście dźwięk 3D. Jest zatem wiele powodów, aby sięgnąć po nową konsolę. Nie ma jednak mowy o sukcesie, gdy na wybraną platformę nie ma dobrych gier. Lista tytułów to kluczowy element, decydujący o zakupie konsoli. Pora sprawdzić, co ciekawego oferuje konsola Microsoft!

Najciekawsze gry na Xbox Series – koniecznie sprawdź te 5 tytułów!

- Dying Light 2 – gra stworzona przez cenione polskie Studio Techland była jedną z najbardziej oczekiwanych premier. Pierwsza część, wydana kilka lat temu, rozbudziła duże nadzieje, więc gracze na całym świecie liczyli także na udaną kontynuację. Dying Light 2 konsekwentnie stawia na cykl dnia i nocy, mający kluczowe znaczenie dla naszych szans na przeżycie w nieprzyjaznym świecie. Znów możemy odkrywać lokacje i wykonywać zadania z pełną swobodą działania w otwartym, rozbudowanym świecie. Bardzo dobrze sprawdza się także tryb kooperacji, w którym zagramy online z maksymalnie 3 innymi osobami. Gra jest przepełniona akcją i taktyczną walką, a przy tym ma wciągającą fabułę, w której nasze wybory moralne wpływają na losy bohaterów, nasze relacje z otoczeniem i finalne zakończenie historii.

- Gra Xbox Series Forza Horizon 5 – obowiązkowa pozycja dla miłośników wyścigów samochodowych. To, co zachęca, to setki aut do wyboru, a także piękne widoki na trasie. Ścigając się z innymi kierowcami, będziemy podziwiać malownicze plaże, historyczne miasta, ogromne kaniony czy bujne dżungle. W piątej odsłonie Forza Horizon znajdziemy całkowicie nowe tryby i niespotykane wcześniej sposoby na podrasowanie swoich samochodów. Gwarantowana świetna zabawa na wiele godzin.

- Call of Duty: Vanguard – a teraz coś dla miłośników strzelania! Ten shooter przenosi nas w czasy II wojny światowej, gdzie będziemy mogli wziąć udział w najważniejszych bitwach. Oprócz kampanii fabularnej dostępne są również tryby do gry wieloosobowej, a także tryb Zombie, gdzie zamiast do zwykłych żołnierzy strzelać będziemy do hordy nieumarłych!

- Battlefield 2042 – w zestawieniu nie mogło zabraknąć także drugiej kultowej serii strzelanek FPS. Gracze mogliby godzinami dyskutować, czy lepszą opcją jest Battlefield, czy jednak Call of Duty. Najlepiej zagrać w obie i samemu się przekonać!

- FIFA 2022 – nie sposób zapomnieć o sporcie, zwłaszcza w kontekście zbliżających się mistrzostw świata w piłce nożnej. FIFA to od wielu lat najpopularniejsza futbolowa symulacja, w dodatku z polską Ekstraklasą i zupełnie nowym komentarzem (w tej edycji weterana Dariusza Szpakowskiego zastąpił Tomasz Smokowski). W wersji na Xbox Series grafika prezentuje się wybornie, a płynna animacja czy odwzorowanie twarzy zawodników stoją na tak wysokim poziomie, że można pomyśleć, że to nie symulacja, a prawdziwy mecz w telewizji!

Wymieniliśmy tutaj tylko kilka ciekawych tytułów, ale tak naprawdę lista dostępnych gier jest bardzo długa. Konsola Xbox Series w sklepie MediaMarkt to znakomity pomysł na prezent, niezależnie od tego, czy chcemy sprawić go komuś bliskiemu, czy kupić dla siebie.

Nowe tytuły na konsoli Xbox Series prezentują się okazale. Co więcej, jeśli już wcześniej mieliśmy gry na Xbox One, możemy je odpalić także na nowszej konsoli i zobaczyć, jak zmieniła się ich płynność i jak zoptymalizowane zostały elementy graficzne. Podobnie jak w przypadku poprzednich konsoli Microsoft, występuje tutaj kompatybilność wsteczna, co jest wielkim udogodnieniem.