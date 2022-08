 5 powodów, dla których warto mieć internet światłowodowy w swoim domu

Z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano najniższe średnie przepływności internetu oferowanego poprzez łącza mobilne (33,15 Mb/s). Przedstawione dane niepokoją, zwłaszcza w kontekście badania przeprowadzonego przez firmę NEXERA, które wykazało, że zapotrzebowanie na szybki i stabilny internet nigdy nie było większe, a powszechny dostęp do sieci światłowodowej bezpośrednio podnosi atrakcyjność miejsca zamieszkania, a także jakość życia i pracy zawodowej. Oferowana przez hurtowego operatora technologia światłowodowa gwarantuje wartości nawet kilkukrotnie wyższe niż rozwiązania mobilne, a zapewniony przez Nexerę transfer danych osiąga nawet 1000 Mb/s.

Światłowód jest obecnie jedną z najnowocześniejszych technologii, która spełnia oczekiwania odbiorców w zakresie transmisji danych. Internet światłowodowy jest niezawodny i odporny na zakłócenia, ale również ekologiczny – zużywa nawet do 5 razy mniej energii niż tradycyjne technologie. Oto 5 najważniejszych powodów, dla których warto mieć światłowód w swoim domu.

1. Światłowód zapewnia szybkość połączenia i wysoką jakość przesyłanych danych

Internet światłowodowy w Twoim domu to przede wszystkim wysoka jakość połączenia i efektywna transmisja danych. Oznacza to, że korzystając ze światłowodu nie masz problemu z pobieraniem dużych plików, zacinaniem się serialu, gry czy rozmowy wideo. Coraz więcej czasu spędzamy w sieci i przyzwyczailiśmy się do filmów w rozdzielczości 4K, transmisji na żywo w mediach społecznościowych oraz telekonferencji ze współpracownikami i rodzinami. Z pewnością będziemy w coraz większym stopniu wykorzystywali możliwości, jakie daje szybki internet, dlatego warto zadbać o dostęp do technologii szerokopasmowych, które zapewniają decydowanie lepszy przesył danych niż inne rozwiązania dostępowe.

2. Wiele urządzeń podpiętych do sieci – żaden problem!

Nie ulega wątpliwości, że praca zdalna, przynajmniej w pewnym zakresie, pozostanie z nami na dłużej. Ponadto uczniowie coraz częściej korzystają z internetu do nauki, nawet jeżeli szkoła działa w trybie stacjonarnym. Stabilność łącza światłowodowego sprawia, że jednocześnie, w tym samym domu, kilka osób może bez problemu odbywać wideokonferencje, pobierać pliki z chmury (wirtualnego dysku) i oglądać materiały edukacyjne czy po prostu pracować zdalnie. To o tyle ważne, że według przeprowadzonego przez Nexerę badania tylko 23 proc. respondentów uważa Warmię i Mazury za obszar atrakcyjny pod względem prowadzenia biznesu. Wciąż ponad 1/3 osób w wieku 25-40 lat planuje przeprowadzkę w ciągu najbliższych trzech lat.

3. Światłowód jest niezawodny i odporny na zakłócenia

Światłowód to cienkie, przezroczyste włókno, w którym dane przesyłane są za pomocą światła. To zapewnia nie tylko nieograniczoną prędkość cyfrowego transferu informacji, ale również niezawodność i odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne. Intensywne wichury, opady śniegu lub deszczu czy wysokie bądź niskie temperatury mogą powodować zakłócenia lub nawet przerwy w połączeniu przy korzystaniu z innych technologii dostępu do internetu.

4. Korzystanie z łącza światłowodowego jest „eko”!

Jeśli starasz się być „eko” z pewnością oszczędzasz wodę i energię, segregujesz śmieci i ograniczasz użycie plastiku. Mało kto jednak wie, że korzystanie ze światłowodu również ma pozytywny wpływ na środowisko. Sieć światłowodowa jest przede wszystkim bardziej energooszczędna niż tradycyjne technologie dostępu do internetu. Dlatego korzystając z tego typu łącza zmniejszasz zużycie energii i emisję dwutlenku węgla. Dodatkowo dzięki możliwości wykonywania pracy i załatwiania codziennych spraw w domu (takie jak wizyta w urzędzie czy teleporada u lekarza) ograniczasz korzystanie z samochodu, tym bardziej pozytywnie wpływając na kondycję naszej planety. A Warmia i Mazury to wciąż jeden z najbardziej ekologicznych regionów w Polsce. Według badania Nexery blisko 2/3 mieszkańców uważa ten zakątek kraju za najlepsze miejsce do spędzania wolnego czasu.

5. Światłowód to rozwiązanie przyszłości

Niezwykły postęp w świecie technologii informatycznych przekłada się wprost na nasze potrzeby dotyczące efektywności przepływu danych. Zapotrzebowanie na szybkie łącze jest coraz większe, a liczba urządzeń domowych podłączonych do sieci będzie tylko wzrastać. Rozwiązania światłowodowe to obecnie jedna z najnowocześniejszych technologii, która odpowiada również na przyszłe cyfrowe potrzeby użytkowników. To obecnie najwyższy rynkowy standard i gwarancja jakości na jeszcze wiele lat.

Nexera to firma technologiczna, która buduje i rozwija infrastrukturę światłowodową na terenie Warmii i Mazur. W oparciu o dobrą praktykę biznesową, analizy rynkowe i autorskie badania opinii publicznej operator w świadomy sposób prowadzi inwestycje w regionie, starając się, by internet światłowodowy dotarł do jak największej liczby gospodarstw domowych.

---materiał partnera---