AI i zielona transformacja coraz ważniejsze dla lokalnego biznesu. AMiSNS uruchamia nowe studia podyplomowe

Sztuczna inteligencja, automatyzacja, nowe wymagania kontrahentów oraz rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju coraz mocniej wpływają na sposób funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na te zmiany Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu uruchamia nowe studia podyplomowe „Podwójna Transformacja (AI & Green) MŚP”.

Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja oraz zagadnienia związane z ESG kojarzone były przede wszystkim z dużymi przedsiębiorstwami i międzynarodowymi korporacjami. Dziś wymagania z nimi związane coraz częściej dotyczą również mniejszych firm.

Przedsiębiorcy wykorzystują narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do przygotowywania analiz, raportów, materiałów komunikacyjnych czy przetwarzania informacji. Jednocześnie w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi mogą spotykać się z pytaniami dotyczącymi działań środowiskowych, zużycia zasobów, odpowiedzialności organizacji czy danych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

To właśnie równoczesne zachodzenie transformacji cyfrowej i zielonej określane jest mianem Podwójnej Transformacji, czyli Twin Transition.

Nowe kompetencje dla przedsiębiorców i menedżerów

Nowy kierunek studiów podyplomowych w AMiSNS został przygotowany z myślą przede wszystkim o właścicielach firm, menedżerach, liderach zespołów oraz specjalistach, którzy chcą lepiej przygotować swoje organizacje na zachodzące zmiany.

Program obejmuje m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji w organizacji, automatyzacją procesów biznesowych, analizą danych i wspieraniem decyzji, sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju w kontekście pytań klientów, śladem węglowym, ryzykiem greenwashingu oraz odpowiedzialnym wdrażaniem zmian.

Założeniem studiów jest połączenie dwóch obszarów, które coraz częściej przenikają się w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem by usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Nowoczesny menedżer nie musi być programistą ani specjalistą środowiskowym. Powinien jednak rozumieć możliwości i ograniczenia nowych technologii, potrafić właściwie interpretować dane oraz świadomie reagować na zmieniające się wymagania rynku.

Nie tylko teoria

Twórcy programu podkreślają praktyczny charakter studiów. Zdobywana wiedza ma znajdować zastosowanie m.in. przy przygotowywaniu analiz i raportów, w komunikacji biznesowej, zarządzaniu projektami, działaniach środowiskowych i ESG oraz procesach transformacji organizacji.

Istotnym elementem programu będzie również odpowiedzialne wykorzystywanie sztucznej inteligencji. W przypadku przedsiębiorstw coraz większego znaczenia nabiera bowiem nie samo posiadanie dostępu do narzędzi AI, lecz umiejętność właściwego formułowania zadań, weryfikowania wyników oraz oceny, w jakich procesach technologia rzeczywiście może przynieść wartość.

Podobnie wygląda sytuacja w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firmy potrzebują nie tylko znajomości podstawowych pojęć, ale także umiejętności pracy z informacją, oceny ryzyka oraz prowadzenia odpowiedzialnej komunikacji, która nie naraża organizacji na zarzut greenwashingu.

- Sektor MŚP nie potrzebuje dziś teorii o sztucznej inteligencji czy zrównoważonym rozwoju, lecz praktycznych rozwiązań usprawniających codzienne procesy. Te studia powstały po to, by uporządkować rynkowy szum wokół obu tych obszarów i dać Ci konkretne narzędzia do budowania przewagi konkurencyjnej. Zapraszam do udziału w programie nastawionym na efekty biznesowe – mówi dr Joanna Czerepko, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych.

Pierwsza edycja ruszy w listopadzie

Pierwsza edycja studiów podyplomowych „Podwójna Transformacja (AI & Green) MŚP” rozpocznie się w listopadzie 2026 roku w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Rejestracja internetowa kandydatów trwa do 30 września 2026 roku. Dokumenty należy dostarczyć do 10 października, a ogłoszenie listy osób przyjętych zaplanowano na 15 października.

Program przewiduje pierwszą grupę liczącą około 25–30 uczestników.

Nowy kierunek ma odpowiadać na potrzeby osób, które chcą łączyć wiedzę biznesową z kompetencjami technologicznymi i środowiskowymi, a zdobyte umiejętności wykorzystywać bezpośrednio w swoich organizacjach.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

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82-300 Elbląg

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