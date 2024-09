Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych - Twoja przepustka do zawodowego sukcesu

Trwa rekrutacja na kierunki studiów oferowane przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Nabór rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do końca września. To już ostatnie dni, aby podjąć decyzję o zapisaniu się na studia. Nie przegap tej szansy i zainwestuj w swoją przyszłość! Planujesz kontynuację nauki na kierunku pielęgniarstwo II stopnia? Tym bardziej rozważ ofertę Akademii. Czeka na Ciebie niższe czesne (do 1000 zł mniej za semestr) oraz wykłady online. Zobacz zdjęcia.