Amerykański piknik w Layman DUO

Po raz kolejny w naszym mieście odbędą się mini targi dla meblarzy, projektantów oraz klientów detalicznych. Właściciel firmy Layman DUO Rafał Zemke serdecznie zaprasza na to wydarzenie. Zdjęcia.

Na targi specjalnie z Niemiec od firmy Hettich przyjedzie najnowszy showroom z systemami szuflad, zawiasów, szaf oraz garderoby. Kolejnym wystawcą będzie firma Aquafront, która zaprezentuje fronty akrylowe. Obecnie na rynku furorę robią tzw. „lamele”, podczas targów zostaną zaprezentowane w kilkunastu kolorach. Na targi może przyjść każdy, wystarczy tylko potwierdzić swoje przybycie emailem bądź smsem. Targi odbędą się 10 sierpnia (środa) w godz. 9 - 15.

Program:

zimne piwo bez limitu od WodkiiWina.pl,

amerykańskie Hot Dogi prosto z USA od New York Hot Dog,

do wygrania: wkrętarka metabo, narzędzia, otwornice, szablony, carga, lamele, vouchery na fronty, gadżety, skrzynka piwa.

Wystawcy:

- Hettich Polska - bus z najnowszą ekspozycją szuflad, szaf, zawiasów,

- Aquafront - Profesjonalne fronty akrylowe Aquaakryl,

- Layman - lamele jakich jeszcze nikt w Polsce nie ma,

- REHAU Polska - obrzeża,

- Manufaktura Łomża - blaty z konglomeratu, carga,

- Festool, PUNTA narzędzia, Mafell -narzędzia, otwornice,

- Lignumsoft - oprogramowanie,

- Bajka - Florystyka Dekoracje - gość specjalny, który dla jednej z naszych klientek stworzy piękny bukiet kwiatów.

Konieczne jest potwierdzenie przybycia do 8 sierpnia na email: usluga@laymanduo.pl lub telefonicznie: 609 022 061. Nie możemy się Was doczekać, do zobaczenia na pikniku w amerykańskim stylu. Elbląg, ulica: Malborska 91 B (za torami pierwsza w prawo). Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.akcesoriazagrosze.pl

