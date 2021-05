Bądź zdrowy z natury

Zadbamy o Twoje zdrowie, urodę i dobre samopoczucie! Dzięki naturalnym środkom od znanych, polskich i zagranicznych producentów, pomożemy Ci wrócić do zdrowia i zapobiegniemy ewentualnym chorobom. Ważne jest by wyrównać niedobory składników niezbędnych dla organizmu, przez których brak, możesz odczuwać uciążliwe dolegliwości. W naszym sklepie BIOMEDICUM, doradzimy przy wyborze odpowiednich produktów, tak by były jak najbardziej skuteczne.

Witaminy, multiwitaminy suplementy diety, aminokwasy jest ich coraz więcej na rynku, które wybrać i jak je stosować? W naszym sklepie proponujemy produkty między innymi na takie dolegliwości jak: alergia, bezsenność, bóle gardła i głowy, cukrzyca i cholesterol, ale także menopauza, nadciśnienie, choroby układu oddechowego, naczyniowo – sercowego i trawiennego. Dzięki naszym suplementom możesz poprawić swój wzrok, pamięć, zredukować stres, poprawić wygląd włosów, skóry i paznokci oraz wiele innych! Czujemy się w obowiązku by Ci pomóc, poprzez dobranie najodpowiedniejszego produktu. Nasze motto „kupując oryginalne produkty oszczędzasz”, ponieważ masz pewność, że są to sprawdzone i skuteczne produkty, dostępne bardzo długo na rynku. Tysiące klientów zdecydowało się wypróbować naturalne leki i używają ich do dziś! Jesteśmy na rynku od 12 lat, oferując naszym klientom sprawdzone suplementy topowych polskich i zagranicznych marek m.in. SWANSON, Aura Herbals, Medica Line, HemPoland, MyVita, ViVio, Yango, Puritan’s Pride, Visanto. Każdego miesiąca nasza oferta jest powiększana i tak w maju poszerzymy nasze portfolio o produkty firmy Solgar z USA. Na uwagę zasługują suplementy wielowitaminowe i obecnie najbardziej popularne witaminy ADEK. Nazwa ADEK zawiera w sobie najpopularniejsze witaminy „A” „D” „E” „K”, innymi słowy kompleks witamin. Witamina A: pomaga zachować zdrową skórę, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza, ułatwia utrzymanie prawidłowego stanu błon śluzowych, pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina D pomaga w: prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, utrzymaniu zdrowych kości i zębów, utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina E: pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina K: pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi. Witamina „C” we wszelakiej postaci od tabletek po proszek w najczystszej postaci bez dodatków szkodliwych. W ofercie mamy witamy np. firmy Visanto, które w składzie oprócz kwasu l-askorbinowego dodatkowo posiadają ekstrakt z Aronii czarnej. Witamina D3 zarówno czysta w różnych stężeniach, zarówno tabletki, kapsułki i krople. Firma Swanson – w jasny sposób określa funkcję witaminy D. Regulacja absorpcji wapnia i fosforu w naszych kościach. Zapewnia gęstość mineralną kości, chroni zęby, jednak zalet tej witaminy jest dużo więcej: ma korzystny wpływ na układy nerwowy i mięśniowy , wspomaga układ odpornościowy, zmniejsza ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane, zmniejsza poziom trójglicerydów, poprawia wrażliwość komórek na insulinę, może zwiększyć poziom testosteronu u mężczyzn. Ze względu na okres pandemii, wszystkie suplementy diety, minerały, aminokwasy wysyłane są ze sklepu poprzez kuriera, paczkomaty. Zachęcamy do zamówień online, dokonywania opłat zarówno kartą kredytową, bezpośrednio na konto bankowe lub również za pobraniem, gdzie płatność następuje podczas odbioru przesyłki od kuriera. Funkcjonalność strony pozwala na dobranie suplementów, np. według dolegliwości jaki nam dokuczają. Więcej szczegółów na biomedium.pl. Zapraszamy do składania zamówień online. Od teraz produkty sklepu BIOMEDICUM, znajdziecie w naszym dziale Zakupy z portElem. --- artykuł sponsorowany ---

.