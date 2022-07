 Bałkany – gdzie warto pojechać na wakacje?

Półwysep Bałkański lub po prostu Bałkany to region w Europie, który ma bardzo burzliwą historię. Turyści często ograniczają się do takich miejsc, jak Chorwacja, Grecja i Bułgaria. Inne kraje bałkańskie są pomijane, jednak warto zwiedzić ​​regiony, które zachwycają plażami, jeziorami i górami, nie wspominając o absolutnie wspaniałym jedzeniu. Gdzie warto pojechać na bałkańskie wakacje? Sprawdź.

Jakie kraje tworzą region bałkański?

Półwysep Bałkański wyznacza zbieg niektórych rzek, z których najważniejszą jest Dunaj, druga co do wielkości w Europie. W bardzo szerokiej definicji kraje, które tworzą ten region to:

Albania;

Bośnia i Hercegowina;

Bułgaria;

Chorwacja;

Czarnogóra;

Grecja;

Kosowo;

Macedonia;

Rumunia;

Serbia;

Turcja (tylko europejska część, która obejmuje Stambuł i kilka innych miast).

Słowenia i Włochy są również częścią Bałkanów, ale tylko w bardzo małej części.

O czym warto pamiętać podczas wyjazdu na Bałkany?

Miasta takie jak Zagrzeb, Belgrad, Sofia i Bukareszt są dobrze skomunikowane z Polską dzięki tanim liniom lotniczym. Na Bałkany można też dojechać samochodem lub autobusem. Lato jest tam dość gorące. To także sezon, w którym kraje nadmorskie, takie jak Grecja (zwłaszcza wyspy), Chorwacja i Czarnogóra są częstym kierunkiem turystów. Wędrówka po wspaniałych górach Bałkanów może być trochę męcząca o tej porze roku.

W niektórych krajach na całym świecie wykupienie ubezpieczenia podróżnego jest obowiązkowe. Większość terenów bałkańskich nie należy do Unii Europejskiej, więc na wszystkich turystów nakładany jest obowiązek zakupu polisy o minimalnej wartości 30 000 euro. Ubezpieczenie na wakacje pozwala pokryć koszty m.in. następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gdzie warto pojechać na Bałkany?

Każdy kraj na Bałkanach ma swoją specyfikę i jeden jest zupełnie inny od drugiego. Są jednak takie, które zawsze warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Oto 5 miejsc, do których warto wybrać się na bałkańskie wakacje.

Grecja uznawana jest za kolebkę zachodniej cywilizacji. To przede wszystkim niesamowite wyspy, Ateny z ruinami i bogatą historią oraz wspaniałe krajobrazy. Do tego na pewno zakochasz się w kuchni tego regionu.

Albania to kraj z przewagą kultury muzułmańskiej. Uważana jest za jeden z najtańszych krajów do podróży po Europie. Ma piękne plaże, bogatą historię oraz wyjątkowe atrakcje przyrodnicze.

Macedonia to kolejny „ukryty klejnot” regionu Bałkanów. Ma jeden z największych ośrodków turystycznych na Bałkanach, Jezioro Ochrydzkie. Pozwala odkryć ogromną różnorodność krajobrazów i środowisk na stosunkowo niewielkim terytorium.

Bułgaria to kolejny kraj bałkański, który warto odwiedzić. Historyczne miasta, wyjątkowa architektura, pola róż i regiony przybrzeżne w pobliżu Morza Czarnego to tylko kilka atrakcji, które trzeba zobaczyć.

Chorwacja urzeka rajskimi plażami, ale ten kraj ma wiele więcej do odkrycia. Od malowniczych miast pełnych historii po parki przyrodnicze z wodospadami i ekscytujące trasy między miastami.

Więcej informacji o wakacjach na Bałkanach znajdziesz na stronie https://rankomat.pl/turystyka/balkany-wakacje.

--materiał partnera---