Bażant. Ptak, który oczarowuje nas swoim urokiem

Bażant (łać. Phasianus colchicus) jest ptakiem łownym, który od wieków fascynuje swoją barwną urodą i majestatycznym wyglądem. Do Polski sprowadzony został kilka wieków temu do celów łowieckich, jako źródło najlepszej jakości mięsa, którego smak zachwycał kucharzy i biesiadników najwykwintniejszych dworów ówczesnej Europy. W artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu gatunkowi, przedstawimy kilka ciekawych informacji na temat bażanta, opiszemy jego zwyczaje, a także opowiemy o tym jak ważną rolę w utrzymaniu jego populacji odgrywają myśliwi.

Opis gatunku bażant

Bażant jest średniej wielkości ptakiem należącym do rodziny kurowatych (Phasianidae). Dorosłe samce osiągają długość od 70 do 90 cm, z czego połowę stanowi ogon. To właśnie samce, czyli koguty, są najbardziej charakterystycznymi przedstawicielami gatunku. Posiadają one jaskrawe, metaliczne upierzenie w odcieniach zieleni, złota, brązu i czerwieni. Głowa często jest zielona z niebieskim połyskiem, a na policzkach widoczne są czerwone plamy skórne. Ich pióra mienią się w słońcu, co sprawia, że bażanty są jednymi z najpiękniejszych ptaków polskich występujących w polskiej przyrodzie.

Na zdjęciu samiec bażanta, źródło: Hodowla bażantów i kuropatw w Klonie, www.bazanty.pl

Jak wygląda samica bażanta?

Samica bażanta, nazywana także kurą, jest znacznie mniej kolorowa niż samiec, a także o około 1/3 mniejsza od samca. Jej upierzenie jest głównie brązowe, z jaśniejszymi i ciemniejszymi plamkami, co zapewnia doskonały kamuflaż wśród roślinności. Takie ubarwienie pozwala samicy skutecznie ukrywać się przed drapieżnikami, zwłaszcza podczas wysiadywania jaj. Brązowe upierzenie samicy nie jest jednolite - można dostrzec na nim subtelne wzory i cętki, które pomagają jej wtopić się w tło otoczenia. Dzięki temu samica jest mniej widoczna, co jest kluczowe dla ochrony gniazda i młodych przed zagrożeniami. Ogon u samicy, choć wydłużony jest zdecydowanie krótszy niż u samca. Odgłos samicy bażanta jest również cichszy i znaczniej mniej wyrazisty od odgłosu koguta.

Czy bażanty żyją w parach?

Bażanty to ptaki poligamiczne, co oznacza, że jeden samiec może mieć kilka samic. W okresie godowym samce starają się przyciągnąć uwagę samic swoim barwnym upierzeniem i specyficznymi zachowaniami, takimi jak efektowne tańce godowe czy charakterystyczne nawoływanie, zwane skrzeczeniem. Samce bażantów nie tworzą stałych więzi z samicami. Ich rola ogranicza się tylko do przekazania genów. Samica sama zakłada gniazdo, wysiaduje jaja i wychowuje młode. Bażanty nie tworzą par, jak to ma miejsce u niektórych innych gatunków ptaków np. jak u rodzimych kuropatw. Zamiast tego, samce bażantów konkurują ze sobą o względy samic, co często prowadzi do widowiskowych walk, które można podziwiać wiosną na polach. Po okresie lęgowym bażanty często żyją samotnie lub w luźnych grupach.

Samica bażanta, źródło: Hodowla bażantów w Klonie, www.bazanty.pl

Skąd się wziął bażant w Polsce?

Bażant nie jest rodzimym gatunkiem ptaków w Polsce. Pochodzi z Azji, gdzie jego naturalnym środowiskiem są zarośla, lasy i stepy. W Europie pojawił się za sprawą człowieka. Do Polski bażanty sprowadzono na początku XVI wieku do celów łowieckich a także jako ptaki przy dworskich parkach i folwarkach. Szybko jednak przystosowały się do lokalnych warunków i zaczęły żyć na wolności. W Polsce bażanty znalazły dogodne warunki do życia – obfitą roślinność, liczne pola uprawne oraz umiarkowany klimat, który sprzyja ich rozwojowi.

Bażanty hoduje się w bażantarniach

Dla wielu mieszkańców z Elbląga i okolic, Bażantarnia bezsprzecznie kojarzy się z pięknym zabytkowym parkiem leśnym położonym na skraju Wysoczyny Elbląskie. Tym czasem warto wspomnieć, że to zjawiskowe miejsce otrzymało swoją nazwę właśnie od fachowej nazwy miejsca gdzie hoduje się bażanty. To w bażantarniach hoduje się bażanty, które następnie przez myśliwych wypuszczane są na wolność. Dziś w Bażantarni pod Elblągiem nie hoduje się bażantów, gdyż pełni on funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców aglomeracji elbląskiej. Wciąż jednak można tam licznie spotkać bażanty, wszystko to dzięki okolicznym myśliwym.

Na zdjęciu: Myśliwy z KŁ Rogacz Elbląg, wypuszczający bażanty na wolność fot: Anna Dembińska/portEl.pl

Ważna rola myśliwych w utrzymaniu populacji bażanta

Myśliwi w ramach prowadzonej gospodarki łowieckiej corocznie w okolicach Elbląga wypuszczają na wolność setki bażantów. Ostatnia taka akcja wysiedlania miała miejsce w połowie sierpnia. Zorganizowali ją myśliwi z Koła Łowieckiego Rogacz w Elblągu. Zdjęcia z akcji wsiedlania bażantów można obejrzeć tutaj. Wypuszczone tam bażanty pochodziły z profesjonalnej hodowli bażantów w Klonie, na południu wielkopolski. Jest to największa i najbardziej ceniona hodowla bażantów w Polsce i w tej części Europy. Warto docenić rolę myśliwych w utrzymaniu populacji dziko żyjących bażantów. To właśnie myśliwi dbają o to, aby populacja bażantów utrzymywała się na stałym poziomie. Ich praca nie kończy się na wypuszczeniu bażantów. Myśliwi prowadzą całoroczne obserwacje stanu bażantów, tworzą dla nich ostoje, aktywnie zwalczają kłusownictwo, ograniczają presję drapieżników. Już od jesieni, gdy pola zaczynają pustoszeć myśliwi, budują podsypy i rozpoczynają dokarmianie bażantów, aby te nie musiały opuszczać swoich zimowych ostoi w celu poszukiwania pokarmu. Warto wspomnieć, że myśliwi całą tę pracę wykonują na swój koszt. Robią to z wielkiego poczucia misji i zamiłowania do dzikiej przyrody.

Podsumowanie

Bażant to niezwykle interesujący ptak, który zachwyca swoją urodą i bogatą historią obecności w Polsce. Choć pierwotnie nie występował na naszych terenach, dzięki adaptacji i zaangażowaniu wielu pokoleń myśliwych, stał się integralnym elementem polskiego krajobrazu. Jego piękne upierzenie i ciekawe zachowania sprawiają, że bażanty wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników przyrody. Dzięki swojemu wyjątkowemu urokowi, bażanty z pewnością pozostaną w centrum naszej uwagi przez wiele kolejnych lat.

