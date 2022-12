 Bezpieczeństwo energetyczne i czystsze powietrze dla Elbląga

Wraz z oddaniem do użytku przez Energę Kogenerację (EKO) nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) Elbląg na dobre dołączył do miast, w których odbywa się transformacja energetyczna.

Takie trendy, jak ochrona środowiska czy ograniczanie emisji substancji powstających w procesie spalania, mają obecnie niebagatelny wpływ na rozwój każdej gałęzi współczesnej gospodarki, ale także lokalnych społeczności – np. spółdzielni, miast czy gmin. Zastosowanie się do norm polityki klimatycznej Unii Europejskiej i ochrony środowiska przez podmioty przemysłu energetycznego i ciepłowniczego przyczynia się do poprawy jakości środowiska lokalnie oraz obniżenia efektu cieplarnianego, ale z drugiej strony wymaga wysokich nakładów finansowych i przeprowadzenia kosztownych inwestycji.

Energa uczestniczy w transformacji energetycznej

Odejście od węgla jako podstawowego źródła energii sprawia, że konieczne jest zapewnienie alternatywnych dostaw energii pochodzących ze stabilnych i bezpiecznych dla środowiska oraz klimatu źródeł. Grupa Energa cele te realizuje z jednej strony poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, a z drugiej poprzez zapewnienie stabilnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej dzięki źródłom niskoemisyjnym. EKO – spółka odpowiedzialna za produkcję ciepła m.in. dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (EPEC) – również wpisuje się w te strategiczne kierunki.

Grupa Energa, w tym EKO, objęta jest unijnym Programem Zarządzania Środowiskowego, tzw. EMAS. Uczestnictwo w nim z jednej strony umożliwia korzystanie z preferencyjnych form finansowania działalności, z drugiej jednak wymaga zapewnienia zgodności tej działalności z normami prawa krajowego i unijnego. Oznacza to bezwzględny obowiązek dostosowania działalności Elektrociepłowni Elbląg (EC Elbląg) do norm emisyjnych wynikających z dyrektyw unijnych w sprawie emisji przemysłowych, tzw. IED. Zgodnie z nimi Elektrociepłownia Elbląg mogła opierać swoją działalności na kotłach węglowych z dotychczasowymi układami oczyszczania spalin tylko do końca czerwca 2020 roku. W tym terminie dwa z nich zostały wyłączone z eksploatacji, natomiast trzeci – o zmniejszonej mocy cieplnej – pozostanie w eksploatacji, gdyż obowiązują go odmienne przepisy emisyjne.

EKO producentem ciepła dla Elbląga

Obecny program modernizacyjny, wypracowany w toku negocjacji z EPEC i Urzędem Miasta Elbląga, jest istotny, ponieważ pozwolił spełnić wymogi wspomnianej dyrektywy IED, a tym samym utrzymać działalność EKO w mieście.

Spółka jest największym producentem ciepła dla miasta – w zależności od pory roku produkcja w EC Elbląg odpowiada za pokrycie ok. 80-90% zapotrzebowania Elbląga na systemową energię cieplną. Dzięki współpracy z EKO i zwiększeniu przez spółkę w ostatnim czasie produkcji miejski samorząd, ustawowo odpowiedzialny za zabezpieczenie dostaw ciepła dla mieszkańców, mógł zmniejszyć koszty produkcji w EPEC, redukując moc ciepłowni przy ul. Dojazdowej. Niemniej, musiały one zostać przeniesione na EKO i uwzględnione w taryfie EC Elbląg.

Warto zaznaczyć, że EKO produkuje także parę technologiczną, która dostarczana jest na potrzeby Elbląskiego Browaru należącego do Grupy Żywiec.

Korzyści dla środowiska i zdrowia

Tymczasem dla elblążan korzystnym efektem odchodzenia od węgla w produkcji ciepła jest zapewnienie dobrej jakości powietrza. Skuteczność trwającej modernizacji EC Elbląg potwierdzają dane emisyjne.

W ciągu ostatnich dwóch lat emisja CO2 zakładu spadła o 45%, z kolei emisja pyłów w tym okresie zmniejszyła się o 19%, SO2 o 43% i NO2 o 30%. To znacząca zmiana dla czystości powietrza w Elblągu, tym bardziej, że wraz z postępem programu inwestycyjnego spodziewane są dalsze redukcje. Czystsze powietrze to nie tylko większy komfort życia mieszkańców, ale także mniej potencjalnych zagrożeń dla układu oddechowego.

Dzięki stosowanym w dużej energetyce wysokosprawnym źródłom spalania paliw oraz nowoczesnym systemom oczyszczania spalin elektrociepłownia w Elblągu jest dobrą alternatywą dla przestarzałych, domowych kotłów wytwarzających ciepło dla mieszkańców, czyli tzw. „kopciuchów”, a które mają obecnie zasadniczy wpływ na tworzenie efektu smogu w mieście. Skuteczność stosowanych w elbląskiej elektrociepłowni technik spalania paliw i oczyszczania spalin potwierdzają liczne pomiary wykonywane przez akredytowane zewnętrzne laboratoria badawcze.

W maju 2019 r. został oddany do użytku blok biomasowy, który obecnie jest podstawowym źródłem ciepła dla miasta. Kolejnym etapem modernizacji EC Elbląg jest budowa bloku silników gazowych, którego eksploatacja powinna rozpocząć się pod koniec 2025 roku. Od tego roku produkcja ciepła dla Elbląga opierać się będzie tylko o niskoemisyjny miks paliwowy, na który składać się będzie wyłącznie gaz ziemny oraz biomasa. Do tego też czasu ostatni kocioł węglowy będzie pełnił funkcję rezerwową.

Już za 3 lata EC Elbląg będzie więc jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce. Dostarczać będzie ciepło mieszkańcom minimalizując wpływ na środowisko.

W ostatnich latach nakłady na inwestycje Energi Kogeneracja w Elblągu wyniosły ponad 100 mln zł. Wpłynęło to bezpośrednio m.in. na zabezpieczenie produkcji ciepła dla mieszkańców. Od 2002 roku EKO zainwestowało w elbląski zakład ponad pół miliarda złotych.

