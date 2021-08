Bezpieczna Autostrada Compensy w Elblągu

Już w niedzielę 22 sierpnia na Placu im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu odbędzie się piknik rodzinny „Strefa Bezpieczeństwa Compensy”. Impreza realizowana jest w ramach kampanii społecznej Bezpieczna Autostrada. Celem akcji jest edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po autostradach, nauka pierwszej pomocy oraz promocja zdrowia. Zapraszamy dorosłych i dzieci! To jeden dzień, ale wiedza na całe życie. Zobacz zdjęcia.

Nauka, profilaktyka, atrakcje i nagrody

W ramach Strefy Bezpieczeństwa Compensy będzie można skorzystać z wielu zabaw edukacyjnych – zarówno dla dzieci jak i dorosłych (refleksomierz, narkogogle i alkogogle). Wykwalifikowani ratownicy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w praktyce będą uczyć pierwszej pomocy, nie tylko instruując, jak ratować życie, ale dając szansę aktywnego przećwiczenia na fantomach. Uczestnicy będą mogli również skorzystać ze strefy relaksu i masaży. Będzie można zbadać poziom tlenu i cukru we krwi oraz ciśnienie, a także poddać się badaniu widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Dystrybuowane będą materiały edukacyjne i upominki.

Kampania społeczna Bezpieczna Autostrada

Kampania prowadzona jest przez Compensę we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach kampanii Compensa organizowała dotychczas wiele eventów na tzw. MOP-ach przy autostradach A1, A2 i A4. W 2019 Compensa zawitała również do miast. Organizatorzy wierzą, że uczestnikami ruchu na autostradach są nie tylko osoby mieszkające w ich pobliżu. Osoby z mniejszych miast też poruszają się po autostradach – nawet jeśli sporadycznie – powinni wiedzieć, jak to robić. Tym bardziej, że nie są do tego nieprzyzwyczajeni.

- Od czterech lat realizujemy wspólnie z Compensą kampanię Bezpieczna Autostrada. Ta kampania ma na celu edukować, ale nie tylko mówić, lecz przede wszystkim uczyć w praktyce, jak prawidłowo zachować się na autostradzie, jak reagować w sytuacji zagrożenia życia. Uczymy dzieci i dorosłych, bo to wiedza na całe życie. Podczas pikników rodzinnych szerzymy ideę współodpowiedzialności: widzisz? Reaguj właściwie, bezpiecznie - mówi Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Edukacja i budowanie świadomości ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach nas wszystkich. Edukacja zdrowotna i promowanie badań profilaktycznych też się do tego przyczyniają, bo zdrowy kierowca to bezpieczny kierowca.

Defibrylator AED

W ramach akcji Compensa przekazuje miastom defibrylatory AED. Zapewniając dostęp do tych urządzeń, zwiększa poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Strona dedykowana kampanii: https://bezpiecznaautostrada.pl/

Strefa Bezpieczeństwa Compensy

niedziela, 22.08.2021

Plac im. Kazimierza Jagiellończyka

Elbląg

Godz. 10:00-17:00

Do zobaczenia w najbliższą niedzielę. Organizatorzy zapraszają. Wstęp wolny.

