Bezpieczna wizyta u fryzjera - 3 zasady nowej rzeczywistości

W ciągu ostatnich dwóch lat życie ludzi na Ziemi uległo diametralnej zmianie. Z powodu pandemii koronawirusa, zaczęliśmy zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo oraz zdrowie nasze i naszych bliskich. Dbamy również, aby była bezpieczna wizyta u fryzjera, ponieważ jest to miejsce, gdzie łatwo o zakażenie wirusem. Przedstawiamy kilka zasad, jakich należy przestrzegać w czasach epidemii planując wizytę w salonie.

Wizyty umawiane za pomocą telefonów komórkowych

Dbając o wygodę oraz zdrowie swoich klientów, wiele salonów wprowadziło możliwość rezerwacji wykonywania usługi za pomocą Internetu. Popularnym serwisem, który umożliwia umówienie się do fryzjera z poziomu aplikacji, jest Booksy.com. Za jego pośrednictwem można wybrać dogodną datę oraz godzinę usługi. Mamy również pewność, że wybrane przez nas salony są bezpieczne oraz sprawdzone, ponieważ istnieje możliwość wystawienia opinii za pośrednictwem serwisu.

Bezpieczna wizyta u fryzjera w czasie pandemii

Po wyborze odpowiedniego terminu wizyty, należy się do niej odpowiednio przygotować. Warto wiedzieć, jakie usługi oferuje salon oraz czy jest w nim bezpiecznie. We wszystkich salonach obowiązuje nakaz zakładania maseczek ochronnych, a dodatkowo część może stawiać również na rękawiczki jednorazowe. Ważna jest również kwestia dezynfekcji. Te wszystkie informacje powinny znaleźć się w opiniach klientów lub opisie salonu na portalu.

Zasady bezpiecznej wizyty są łatwe i nie wymagają dużego nakładu z naszej strony. Po każdym kliencie stanowisko, przy którym siedział powinno być zdezynfekowane. Dodatkowo fryzjer powinien nosić odzież ochronną. W każdym salonie fryzjerskim przy wejściu powinno znajdować się stanowisko, gdzie odbędzie się dezynfekcja rąk. Dla bezpieczeństwa swojego oraz innych osób znajdujących się w salonie, należy bezwzględnie z niego skorzystać zaraz po wejściu do salonu.

Klienci powinny pojawiać się w salonie najwcześniej pięć minut przed rozpoczęciem usługi. W ten sposób unika się tłumów oraz ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa pomiędzy kolejnymi klientami w kolejce. Następnie są ulokowani w odpowiednich miejscach, z zachowaniem dystansu społecznego pomiędzy sobą. Pomocne są w tym liczne przepierzenia, które są umiejscowione przy każdym kliencie.

Od razu po wejściu do salonu powinniśmy mieć zakryte usta i nos za pomocą maseczki. Kiedy usługa jest wykonywana, również maseczka jest niezbędna. Każdorazowo, kiedy fryzjer lub fryzjerka odchodzą od stanowiska pracy, po powrocie powinni zdezynfekować dłonie przed przystąpieniem do wykonywania usługi. Aby bezpiecznie korzystać z narzędzi, wszystkie powinny być poddawane dezynfekcji po każdym kliencie.

Jak salony kosmetyczne przestrzegają zasad podczas wykonywania usługi

W przestrzeni publicznej, w zamkniętych pomieszczeniach mamy bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i usta za pomocą maseczki ochronnej. Nakaz ten dotyczy zarówno klientów jak i pracowników salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Bezpieczna wizyta u fryzjera jest tym, czego wymaga się od przedsiębiorców od ponad roku. Salony fryzjerskie starają się dostosować do nowej rzeczywistości. Do fryzjera przychodzimy bez osób towarzyszących, które nie są niezbędne podczas wykonywanej usługi. Fryzjer może poprosić nas, żebyśmy nie tylko dokonali dezynfekcji, ale również mycia rąk. W ten sposób minimalizuje się w najlepszy możliwy sposób ryzyko przenoszenia wirusa pomiędzy osobami.

W trakcie wizyty powinniśmy czuć się możliwie najbardziej bezpiecznie, dlatego ważna jest jakoś dezynfekcji. Fryzjer nie może pozwolić sobie na nieprofesjonalną usługę, ponieważ w dobie mediów społecznościowych każde potknięcie może zostać opisane przez klientów, co może skutkować ich stratą, a nawet zamknięciem lokalu, jeżeli nieprawidłowości dotrą do odpowiednich władz. Dlatego salony fryzjerskie i kosmetyczne na bieżąco śledzą wszystkie doniesienia Ministerstwa Zdrowia oraz nowe zasady przez nich ogłaszane. W ten sposób starają się oferować najwyższej jakości usługi swoim klientom, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wszystko po to, aby nie groziło im ponowne zamknięcie, jakie miało miejsce na początku epidemii.

Bezpieczna wizyta u fryzjera stała się bardzo ważnym aspektem życia podczas epidemii. Wiele osób przywiązuje dużo większą wagę do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Dlatego warto przestrzegać paru zasad, które obowiązują zarówno klientów jak i pracowników oraz właścicieli salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Umawianie się na wizytę przez aplikację, przyjazd na czas bez osoby towarzyszącej czy przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego w postaci dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego to tylko kilka z wielu rozwiązań, które powinniśmy wprowadzić w życie. W ten sposób unikniemy rozprzestrzeniania się wirusa oraz zadbamy o zdrowie nasze, naszych bliskich oraz osób z naszego otoczenia.

