 Bezpłatne badanie i wystawa

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, w ramach tegorocznych Dni Funduszy Europejskich prezentowane są efekty wieloletnich działań finansowanych ze środków europejskich oraz prowadzone są bezpłatne badania mammograficzne.

Bezpłatne badanie mammograficzne odbędzie się w najbliższą sobotę - 10 maja br. w godz. od 9.00 do 14.00. Adresowane jest ono do pań w wieku 45-74 lat – zgodnie z programem profilaktyki raka piersi. Zachęcamy do rejestracji pod nr tel: (55) 239 58 80 (ilość miejsc jest ograniczona).

Natomiast w holu głównym, przy szpitalnej izbie przyjęć, od 9 do 11 maja br., prezentowana jest wystawa fotografii z 15 projektów zrealizowanych w szpitalu od 2006 r. Wystawa ukazuje etapy zmian, jakie mogły dokonać się w szpitalu dzięki funduszom europejskim, a dotyczyły one miedzy innymi: budowy nowego bloku operacyjnego wraz z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, modernizacji traktu porodowego i oddziału ginekologiczno-położniczego, przebudowy i modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zakupów sprzętu medycznego i ambulansów.



W latach 2006-2025 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zrealizował projekty finansowane z funduszy europejskich na łączną kwotę: 126 578 381,22 zł.

Pozyskane dofinansowanie to kwota: 85 567 586,17 zł.

Wydarzenia odbywają się w ramach aktualnie realizowanego projektu p.n. "Zakup sprzętu na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Opieki Jednego Dnia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu." W ramach tego projektu zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia dla: