 Bezsenność i depresja - dwie plagi naszych czasów

Bezsenność i depresja to dwie plagi, trudne do opanowania oraz zwalczenia. Przyczyny i rozwój obu schorzeń są przedmiotem wieloletnich badań, ale zwykle trudno się obyć bez wspomagającego leczenia farmakologicznego.

Najczęstsze przyczyny bezsenności

Chroniczna bezsenność może być objawem wielu poważnych chorób i zawsze wymaga konsultacji lekarskiej. Wśród najbardziej rozpowszechnionych chorób znaleźć można astmę, nadczynność tarczycy, wysoki stan ciśnienia tętniczego oraz niewydolność serca. Może także być skutkiem stosowania niektórych leków. Dlatego tak ważne jest, by znaleźć przyczynę braku snu. Często jednak zdarza się, że zaburzenia snu spowodowane są stresem i ciążącymi na nas obowiązkami. Tryb życia pacjenta nie sprzyja prawidłowej higienie snu, a osłabienie koncentracji przekłada się na dodatkowe stresy w ciągu następnego dnia. Wtedy warto zastanowić się nad możliwością leczenia farmakologicznego bezsenności.

Wsparcie w leczeniu bezsenności i czasu trwania snu

Bezsenność wbrew pozorom nie jest błahym problem. Walkę z nią najlepiej zacząć od stosowania takich zasad jak:

Przestrzeganie zasad higieny snu - to znaczy unikanie oglądania ekranu monitora przed snem, zajadania się, ale też kładzenie się i wstawanie o tej samej porze, po minimum 8 godzinach wypoczynku

Dbanie o jakość snu - czyli odpowiednie przewietrzenie pokoju, zasłonienie źródeł światła

Unikanie drzemek w ciągu dnia, palenia papierosów

Leki o działaniu uspokajającym - gdy powyższe opcje nie pomogą, warto skonsultować się z lekarzem w celu dobrania odpowiedniego środka nasennego

Farmakologiczne radzenie sobie z zaburzeniami snu

Organizm ludzki nie może sobie pozwolić na bezsenność przewlekłą. Radzimy sobie z nią: suplementami diety, medytacją, zdrową dietę. Jeśli powodują ją jednak czynniki wewnętrzne, konieczna będzie konsultacja medyczna, by przywrócić zdrowy sen. Zwykle oznacza to przepisanie odpowiednich leków nasennych. Odpowiednio dobrany lek i dawka redukuje objawy bezsenności oraz zaburzenia snu. Pokutuje przekonanie, że leki te zaburzają koordynację ruchów, pogarszają pamięć, powodują nadmierną senność i wysokie ryzyko uzależnienia. Dobrane pod konkretne problemy ze snem leczenie farmakologiczne może nam dużo bardziej pomóc niż zaszkodzić. Zaburzenia snu nie są rzadko spotykane, a środki nasenne są opracowywane przez lata.

Depresja i zaburzenia psychiczne przyczyną bezsenności

Objawy depresji to między innymi zaburzenie prawidłowego rytmu snu, ciągłe gorsze samopoczucie, zła higiena snu, napięcie mięśniowe, objawia się też zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami życia seksualnego. Zaburzeniami psychicznymi należy zająć się najpierw. Leczenie depresji ze specjalistą to odpowiednie preparaty uspokajające, leki przeciwpsychotyczne oraz leki przeciwdepresyjne. Depresja pogarsza się im dłuższy jest czas trwania objawów. Pogorszenie zdolności uczenia, niechęć do aktywności fizycznej oraz skrócenie czasu snu to tylko wierzchołek góry lodowej. Bez dobranej terapii farmakologicznej, ciężko jest sobie poradzić ze skutkami niedoboru snu.

Proste remedium na zaburzenia snu

Recepta Online oferuje prosty sposób na zapanowanie nad jakością własnego snu i pozbycie się problemów zdrowotnych. Konsultacje medyczne online pozwolą na dokładną diagnozę. Erecepta jest tuż po wizycie wysyłana na Twój numer telefonu. Leki nasenne będziesz mógł kupić już po wystawieniu recepty online. Ustalenie przyczyny bezsenności i leczenie bezsenności to podstawa. Tuż po tym należy działać. Wystąpienie bezsenności zakłóca walkę m.in. z przewlekłymi chorobami somatycznymi. Wydajność snu wzrasta dopiero po lekach i trosce o higienę snu.

