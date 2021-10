  Biennale Inspiracji rozstrzygnięte

Biennale Inspiracji jest konkursem skierowanym do uczniów szkół plastycznych i znajduje się w wykazie konkursów rekomendowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, które powierzyło przeprowadzenie konkursu Liceum Sztuk Plastycznych Gronowie Górnym.

Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej składzie: prof. Maria Targońksa – ASP Gdańsk, prof. Tomasz Milanowski – ASP Warszawa oraz Beata Ewa Białecka – malarka wytypowało spośród 180 prac nadesłanych z 14 szkół plastycznych 4 regulaminowe nagrody główne, w tym: Grand Prix, I Miejsce, II Miejsce, III Miejsce oraz 7 Wyróżnień równorzędnych. Oprócz prac nagrodzonych Jury zakwalifikowało 81 prac do wystawy.

GRAND PRIX otrzymała uczennica Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Justyna Kanownik za pacę „Początek”. Nauczycielem prowadzącym uczennicę jest pani Karolina Kardas.

Wybrana, zwycięska praca przejawiała zaskakującą malarską dojrzałość młodego artysty, odwołując się równocześnie do tematu konkursu „Początek”, podkreśla przewodnicząca jury, prof. Maria Targońska.

Kolejne nagrody i wyróżnienia przyznane przez jury:

I MIEJSCE:

Maja Bartnicka „Początek”, LSP Gronowo Górne, nauczyciel prowadzący- Karolina Kardas

II MIEJSCE:

Dominika Zwierz „Początek końca”,LSP Mińsk Mazowiecki, nauczyciel prowadzący- Kalina Kurczewska-Zagańczyk

III MIEJSCE:

Katarzyna Janczewska „Ukrzyżowanie”, ZPSP Kraków, nauczyciel prowadzący – Kazimierz Borkowski

WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE:

Pola Karczmarska „Przeprowadzka”; ZPSP Kraków, nauczyciel prowadzący- Stanisław Zieliński

Emilia Bożyczko „Początek”; LSP Gronowo Górne, nauczyciel prowadzący- Karolina Kardas

Kajetan Bronisławski „Światło nadziei”; ZSP Katowice, nauczyciel prowadzący- Andrzej Makowski

Karolina Sikora-Włodarczyk „Chaotik”; ZSP Radom, nauczyciel prowadzący- Elżbieta Staniszewska

Julia Gąsior „Wystarczy otworzyć drzwi…”; ZSP Katowice, nauczyciel prowadzący- Piotr Kossakowski

Dominika Szczepańska „Sixteen”; LSP Gronowo Górne, nauczyciel prowadzący- Karolina Kardas

Natalia Perucka „Nauka wiązania”; LSP Gronowo Górne, nauczyciel prowadzący- Karolina Kardas

Historia konkursu sięga roku 2012. Zadebiutowaliśmy wówczas hasłem przewodnim „Uciekam na wieś bo …” odnosząc się do wiejskiego statusu naszej szkoły - wyjaśnia Zbigniew Chrostek, komisarz Biennale. Rok później zmieniliśmy nazwę na „Inspirowane wsią”. Pod tym hasłem odbyły się 3 kolejne imprezy interdyscyplinarne, nawet z udziałem nauczycieli. Od roku 2017 konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim przyjmując nazwę „Biennale Inspiracji” i rozstrzygany jest wyłącznie w kategorii malarstwo. Każda edycja odbywa się pod hasłem przewodnim. Kolejne hasła to: „Koniec”, „Centrum” i tegoroczne: „Początek”.

Myślą przewodnią trzeciej edycji Ogólnopolskiego Biennale Inspiracji było pojęcie „Początek”. Jest to słowo, które pozwala na szeroki wachlarz interpretacji, jest aktualne, ogólnospołeczne i prowokujące, w świetle światowych ostatnich wydarzeń, z którymi spotkał się każdy z nas, zwłaszcza w obecnym czasie. Niepokój i obawy o przyszłość sprawiły, często wbrew naszej woli, że wielu ludzi spotkały i dotknęły radykalne zmiany życiowe i różnego rodzaju przewartościowania.

Poszukiwania w rozwiązaniu zadanego tematu konkursu „Początek” pobudziły uczestników do indywidualnych, nieskrępowanych poszukiwań i autorskich interpretacji pojęcia, co przyczyniło się do rozwoju procesu wizualnego myślenia. Spostrzegawczość, krytyczność i ciekawość stanowią otwarcie na obecny czas, w którym żyjemy. Młodzież stała się bardziej świadoma dalszych losów twórczych i odbioru kultury i ma pragnienie, by zacząć od nowa – dodaje Pani profesor.

Laureatom III Ogólnopolskiego Biennale Inspiracji „Początek” serdecznie gratulujemy. Wszystkim Uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, Nauczycielom za przygotowanie, Jury za profesjonalną ocenę, Organizatorom, Partnerom i Sponsorom za wsparcie i patronat.

Serdecznie zapraszamy na uroczysty wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród, który odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 18.00, w Galerii „Nobilis” Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Organizatorzy Konkursu:

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Zadanie zrealizowane przy współpracy Stowarzyszenia TalentArt i dofinansowane ze środków Zarządu Powiatu w Elblągu.

