 Black Friday: ROIDMI obniża cenę robota odkurzającego Eve Plus do 1699 zł

Wiele osób planuje zakup robota odkurzającego, ponieważ może on nas uwolnić od żmudnych prac związanych z czyszczeniem podłóg. W Black Friday ceny lecą w dół, za odkurzacz ROIDMI zapłacisz dużo mniej, za to zyskasz najwyższą jakość czystości.

Xiaomi ROIDMI Plus to najpopularniejszy produkt Xiaomi ROIDMI. To mocny, wysokiej klasy robot odkurzający, który jest w stanie dogłębnie odkurzać duże domy. Jego ogromnym atutem jest funkcja samosterylizacji, która chroni Twoje zdrowie. Podczas wyprzedaży Black Friday, dzięki ogromnym rabatom, możesz go kupić zyskując podwójnie.

1. Wysokiej klasy odkurzacz i mop

Siła ssania ROIDMI Eve Plus to aż 2700 Pa, znacznie powyżej iRobot i7+ (2200 Pa) i Ecovacs T8 AIVI (1500 Pa). Nasz odkurzacz posiada najnowocześniejsze technologie nawigacyjne LDS 4.0 do skanowania, pozycjonowania i planowania tras. Ma wbudowany inteligentny system mapowania. Obsługuje dostosowane plany sprzątania w aplikacjach APP, można go połączyć z Mi Home, Alexą i Asystentem Google. Dzięki dużej baterii 5200 mAh robot może sprzątać do 250 minut. Gdy bateria się wyczerpie, odkurzacz może się sam załadować i wznowić sprzątnie od miejsca, w którym zostało przerwane. ROIDMI Eve Plus może również myć. Posiada 250ml zbiornik na wodę oraz precyzyjny system kontroli wody. Dzięki temu może jednocześnie czyścić plamy i wciągać kurz.

ROIDMI Eve Plus może przez 60 dni przechowywać odpady. Wszystko dzięki 3-litrowemu dużemu zamkniętemu workowi na kurz. To rozwiązanie sprawia, że nie musisz często wymieniać worka na kurz ani rozpylać kurzu, gdy go wyrzucasz. Poza tym kanał powietrzny między robotem a stacją kurzu jest o połowę dłuższy niż w przypadku tradycyjnych modeli. Hałas jest niższy, a wydajność odpylania wyższa.



2. Ochrona zdrowia w gospodarstwie domowym

Za każdym razem, gdy robot kończy opróżnianie, uruchamia się system sterylizacji aktywowanym tlenem, który usuwa 99,9% bakterii (Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus), toksycznych chemikaliów (amoniak, formaldehyd, benzen, TVOC) i zapachów (papierosów, perfum). Odkurzacz „wydycha” chirurgicznie czyste powietrze i chroni rodzinę przed atakami astmy i alergiami.

Ekran dotykowy LED sprawia, że ​​interakcja z naszym sprzętem jest przyjemniejsza i łatwiejsza: wyświetla proces opróżniania i sterylizacji kurzu, przypomnienie o wymianie worka na kurz.



3. Niezwykle wysoka wartość

Ten najlepiej sprzedający się produkt Xiaomi ROIDMI możesz teraz wyrwać w świetnej cenie. Robota odkurzającego Xiaomi ROIDMI Eve Plus kupisz już za 1699 zł!

Jest to najprawdopodobniej najbardziej opłacalny robot odkurzający w Black Friday 2021. Zaloguj się na RTV Euro AGD i dodaj go do koszyka. Promocja trwa do wyczerpania zapasów.