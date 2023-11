Black Weeks w salonach KODANO Optyk! Otwórz oczy na mega okazje!

Jesień to doskonały moment, aby zadbać o wzrok i podkreślić swój indywidualny styl przy pomocy najmodniejszych okularów. Black Weeks trwający w salonach KODANO Optyk to idealna okazja do znalezienia atrakcyjnych ofert i promocji, a jedna z nich z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich łowców okazji!