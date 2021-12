 Bożonarodzeniowe zakupy u przedsiębiorstw społecznych

Aby święta były udane potrzebna jest rodzina oraz… smaczne potrawy i wspaniałe prezenty! Wszystko to oferują przedsiębiorstwa społeczne w Twojej okolicy. Sprawdź, co je wyróżnia.

Sklep „Naturalna Żywność” w Elblągu zaprasza do składania zamówień na świąteczne przysmaki od Pracowni Wypieków i Zdrowej Michy. Dostępne są m.in. jabłeczniki, serniki czy pierniki – a to wszystko dla bezglutenowców. Szczegółowa oferta znajduje się na Facebooku, a o szczegóły można pytać bezpośrednio w sklepie przy ul. 1 Maja 14.

Ten kto raz skosztował wypieków z Santos Cafe w Braniewie wie, że będzie tam wracał nie tylko przed świętami. A tymczasem na święta polecają się boxy z czterema ciastami (sernik cynamonowo-miodowy, snickers, ciasto śmietanowe z owocami i rafaello). Świąteczny box kosztuje 29 złotych, a zamówienia przyjmowane są pod nr tel. 611-715-082.

Mieszkańcom z Morąga i okolic polecamy wigilijne dania oferowane przez Spółdzielnię Socjalną Cynamonek. W menu znalazły się nie tylko pierogi, ryba po grecku czy krokiety, także schab pieczony, pasztet drobiowy i pieczona karkówka. Zamówienia na świąteczny catering można składać telefonicznie: 798 742 159 (szczegółowa oferta dostępna jest na Facebooku).

Tym, którym za daleko do Morąga polecamy bożonarodzeniowe przysmaki od „Żółtego Szalika” z Fromborka. Na Twoim wigilijnym stole może znaleźć się na przykład: bigos postny, łazanki z kapustą i grzybami, ryba po grecku czy tradycyjne świąteczne pierogi. Przy zamówieniach powyżej 60 zł dowóz na terenie Fromborka i Braniewa jest gratis. Szczegóły pod numerem: 517 517 408.

Świąteczne menu proponuje także Spółdzielnia Socjalna Neos z Płoskini (powiat braniewski). W ofercie znalazły się m.in. krokiety, ryba po grecku, barszcz czerwony oraz rolada szpinakowa z łososiem. Miłośnicy słodkich wypieków mogą skusić się na sernik, babkę makową i malinową chmurkę. Zamówienia przyjmowane są do 15 grudnia pod nr 516 141 790.

Jeżeli już zamówiłeś świąteczne przysmaki, pomyśl również o prezentach! Na zakupy, nie tylko od święta, warto wybrać się do Braniewa, do Butiku „U Dziewczyn” (przy ul. Malinowej 4). Znajdziesz tam odzież markową po przystępnych cenach, biżuterię i kosmetyki. Informacje o aktualnych rabatach zamieszczane są na Facebooku, po więcej informacji można także zadzwonić: 690 344 080.

Co wyróżnia powyższe przedsiębiorstwa? To, że obok zysku ważny jest także człowiek. To właśnie ekonomia społeczna pozwala wrócić na rynek pracy na przykład matkom, które po urodzeniu dziecka chcą podjąć zatrudnienie, osobom z niepełnosprawnościami lub innym, które pozostają poza rynkiem pracy. Robiąc zakupy u przedsiębiorstw społecznych pomagasz im, a dla siebie zyskujesz produkty po przystępnych cenach.

Warto dodać, że przez 12 lat prowadzenia Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej przez Stowarzyszenie ESWIP powstało ponad 300 nowych podmiotów ekonomii społecznej i ponad 500 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Organizacje, a także grupy osób, zainteresowane działaniem i realizowaniem inicjatyw ekonomii społecznej zapraszamy do kontaktu z Infopunktem OWIES pod numerem telefonu 55 236 27 16.

---artykuł promocyjny---